Con Putin pero sin palestinos: Trump pide 1.000 M para formar parte de la 'Junta de Paz' en Gaza que Netanyahu rechaza

El plan ha sido recibido con escepticismo por parte de la comunidad internacional y rechazo explícito del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Trump exige 1.000 millones de dólares por asiento permanente en la junta, lo que ha generado dudas sobre el destino de los fondos y el proceso de toma de decisiones.

La junta incluye figuras como Marco Rubio, Jared Kushner, Tony Blair y ha invitado a líderes internacionales como Vladímir Putin, Javier Milei y Giorgia Meloni.

Donald Trump propone crear una 'Junta de Paz' para supervisar el futuro gobierno de Gaza tras la salida de Hamás, excluyendo a dirigentes palestinos.

Donald Trump desveló el pasado viernes los nombres que formarán parte de la llamada Junta de Paz para Gaza, el órgano encargado de supervisar la labor del gobierno palestino de corte técnico que administrará la Franja cuando Hamás, como contempla el acuerdo de alto el fuego de 20 puntos de la Casa Blanca firmado el pasado mes de octubre, entregue el poder.

Serán su secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, además de su yerno Jared Kushner, su enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair quienes encabecen el comité.

Los demás integrantes del grupo, menos conocidos, son el multimillonario Marc Rowan, CEO de Apollo, una firma de gestión de activos; el empresario indio-estadounidense Ajay Banga, presidente del Banco Mundial; Robert Gabriel, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos; y Nikolai Mladenov, político búlgaro con amplia experiencia en foros internacionales.

Trump también invitó a una veintena de líderes internacionales a sumarse a la iniciativa. En la lista figuran los nombres del primer ministro canadiense, Mark Carney, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, o del premier británico Keir Starmer.

También del presidente ruso Vladímir Putin, el bielorruso Aleksandr Lukashenko, el polaco Karol Nawrocki, el turco Recep Tayyip Erdoğan o el argentino Javier Milei, que aceptó de buen grado el ofrecimiento.

En la lista no aparece el nombre de ningún dirigente palestino.

Trump pretende que las partes implicadas firmen este mismo jueves en los márgenes del Foro de Davos el comité, con su constitución y mandato completos. La ceremonia comenzará a partir de las 10:30 horas en la localidad alpina suiza.

El problema es que sus planes no fueron bien recibidos por todos.

En Europa cunde el escepticismo, con las notables excepciones de Meloni, quien aseguró estar "lista para cumplir nuestra parte", y de Orbán, que lo consideró un "honor", según su portavoz Zoltán Kovács. Rusia también celebró la invitación, pero no la aceptó de inmediato, e Israel criticó el anuncio.

Vladímir Putin durante la maratoniana rueda de prensa de fin de año. Alexander Kazakov Reuters / Sputnik

La letra pequeña del acuerdo no convence a buena parte de los líderes mundiales convocados, además. El inquilino de la Casa Blanca pide 1.000 millones de dólares por ocupar un asiento de manera permanente en el consejo, según el borrador de los estatutos citado por The New York Times, en el que ni siquiera hay menciones a Gaza.

Por si fuera poco, la contrapartida no está del todo clara. Nadie sabe cómo y quién tomará las decisiones, aunque todo hace pensar que será Trump en última instancia quien lo haga. Y es que la forma que adopte el organismo es una incógnita.

Según la Casa Blanca, el denominado Comité Ejecutivo de Gaza será responsable de supervisar todo el trabajo sobre el terreno de otro grupo administrativo, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG). Un segundo órgano —del que también forman parte tanto Blair como Kushner— es el llamado Comité Ejecutivo Fundador, enfocado en las labores de inversión y diplomacia.

Tampoco hay palestinos en ninguno de los dos consejos superiores, y sólo hay un miembro israelí en el Comité Ejecutivo: el empresario Yakir Gabay, nacido en el Estado hebreo pero residente en Chipre.

La otra incógnita que genera dudas entre los integrantes de la lista es el destino del dinero. En el hipotético caso de que pasaran por caja todos los invitados, las arcas de la Junta de Paz acumularían al menos 29.000 millones de dólares. En teoría, este montante servirá para financiar la reconstrucción de Gaza, reducida a cenizas después de dos años de ataques israelíes.

Según las estimaciones de la ONU, cerca del 80% de los edificios del enclave palestino han sido destruidos o dañados en el marco de la guerra, derivada de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 e investigada bajo la acusación de genocidio en los tribunales internacionales.

Alternativa a la ONU

Entre los países occidentales inquieta que la Junta de Paz pueda acabar orillando a las Naciones Unidas, un organismo con el que Trump siempre se ha mostrado crítico y cuyo papel Israel ha denunciado de manera sistemática, especialmente en lo relativo a la UNRWA.

El gesto parece deliberado. Nomi Bar-Yaacov, negociadora internacional de paz, considera que el movimiento "es previsible y una señal del deseo de Trump de gobernar el mundo según su 'moralidad' y deshacerse del orden internacional basado en las normas existentes para sustituirlo por el orden de Trump".

En esta línea, el presidente finlandés Alexander Stubb, cuyo nombre también aparece en la lista, consideró que la ONU es el mejor mecanismo para lidiar con este tipo de asuntos, aunque matizó que en Helsinki todavía estaban "considerando la invitación".

Netanyahu dice no

El gran obstáculo para la implementación del plan de Trump es la negativa de Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu, que también figura en la lista de invitados, fue el primer mandatario en rechazar públicamente la iniciativa porque, según explicó, la composición del comité "no fue coordinada con Israel y contraviene su política".

El líder del conservador Likud se pronunció a favor de la Junta de Paz, siempre y cuando no hubiera miembros incómodos. La presencia de los líderes de Turquía y Catar, además de otros países árabes e islámicos, como Pakistán, Egipto o Jordania, le escama. Ya vetó a Turquía de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF).

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, mostró un tono más duro. "La Franja de Gaza no necesita ningún ‘comité administrativo’ para supervisar su ‘rehabilitación’, necesita ser limpiada de los terroristas de Hamás", subrayó una de las caras visibles de la extrema derecha israelí.

La bancada de la oposición no perdió ocasión en castigar a Netanyahu, cuyas críticas no hicieron mella en Trump. El ex primer ministro Yair Lapid aseguró que la decisión es un "fracaso diplomático para Israel".