Trump insta a los iraníes a "tomar las instituciones" y lanza una amenaza a los ayatolás: "La ayuda está en camino"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump instó a los iraníes a tomar las instituciones y les aseguró que la ayuda internacional está en camino. Trump canceló las negociaciones nucleares con Irán hasta que cese la represión contra los manifestantes. El príncipe heredero Reza Pahlaví también alentó a incrementar la presión sobre el régimen iraní, justificando la acción como necesaria. El gobierno iraní afirma estar preparado para la guerra y advierte que la amenaza externa refuerza la unidad nacional.

Donald Trump llamó este martes a la rebelión en Irán a través de su plataforma Truth Social. Incitó a los "patriotas iraníes" que desde hace dieciséis días reclaman la caída del régimen teocrático a asaltar las instituciones, a tomarlas por la fuerza, sin reparar en la campaña de represión interna que se ha cobrado la vida de al menos 2.000 personas, según adelantó la agencia Reuters y confirmaron los activistas que trabajan desde el exilio.

Trump anunció, además, que había cancelado las negociaciones previstas con sus interlocutores iraníes para discutir, entre otras cuestiones, el desarrollo de su programa nuclear "hasta que SE DETENGA la matanza sin sentido de manifestantes", y aseguró que "la ayuda" para los manifestantes que piden desde las calles la caída de la República Islámica estaba "EN CAMINO". Es previsible que esa "ayuda" llegue en forma de misiles.

"Patriotas iraníes, SEGUID PROTESTANDO: ¡TOMAD EL CONTROL DE VUESTRAS INSTITUCIONES! Guardad los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que SE DETENGA la matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", recoge la publicación, que Trump cierra con un "¡MIGA!", Make Iran Great Again.

"Irán ha matado a más de sus propios ciudadanos en la última semana de los que murieron en la Guerra de los Doce Días con Israel y Estados Unidos", recordaba el analista Ian Bremmer. La cifra de muertos que las autoridades han confirmado este martes sobrepasa los cálculos más conservadores, y es previsible que vaya a más.

Como Trump, el príncipe heredero Reza Pahlaví también pide a sus compatriotas que redoblen la presión sobre los clérigos. "¿Es responsable enviar a ciudadanos en Irán a la muerte? ¿Tiene usted alguna responsabilidad?" le preguntó la periodista Norah O’Donnell en la emisión en directo de la CBS. "Esto es una guerra, y la guerra tiene víctimas", se justificó el hijo del sah desde su cómoda residencia de Maryland.

"De hecho, para preservar, proteger y minimizar el número de muertos, reducir al mínimo que víctimas inocentes vuelvan a ser asesinadas por este régimen, es necesaria la acción", remató Pahlaví.

En el marco de la contramanifestación en Teherán que orquestó este lunes el régimen, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, soltó una predicción arriesgada, suicida. "Trump habla demasiado, no se le debe tomar en serio". "La presencia abrumadora de iraníes en las calles demuestra que nuestro pueblo está listo para saldar cuentas con Estados Unidos e Israel", afirmó el encargado de apuntalar las defensas del país.

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió que Irán estaba preparado para la guerra, aunque al mismo tiempo mostró su disposición a negociar, sabedor de que, como explica en conversación con este periódico el analista Rouzbeh Parsi, "el riesgo de intervención externa —las amenazas de Trump, la jactancia israelí de estar sobre el terreno— incrementa la percepción de amenaza del Estado".

Donald Trump, antes de subir al Air Force One con destino a Detroit. Evelyn Hockstein Reuters

"Lo que se escucha públicamente del régimen iraní es bastante diferente de los mensajes que la Administración está recibiendo en privado, y creo que el presidente tiene interés en explorar esos mensajes", comentó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El pasado viernes, los asesores de seguridad nacional de Trump le presentaron una lista con opciones. The Wall Street Journal adelantó y el digital Axios confirmó que el presidente se había inclinado desde el primer momento por lanzar un ataque sobre Irán. Con su publicación de este martes en Truth Social, parece confirmarlo.