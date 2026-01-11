Pahlaví, el príncipe heredero de Irán que agita las protestas desde su exilio en Estados Unidos: "Tomaremos las calles"

El régimen de los ayatolás, liderado por Alí Jamenei, enfrenta una ola de manifestaciones sin precedentes mientras restringe comunicaciones para frenar la movilización ciudadana.

Pahlaví, hijo del último sha de Irán, se presenta como alternativa al régimen islámico y considera que el gobierno actual está en su momento más débil.

Las protestas en Irán, lideradas por el descontento social y apoyadas por Pahlaví, han dejado cerca de 500 víctimas mortales y han forzado el corte de internet durante varios días.

El príncipe heredero Reza Pahlaví, exiliado en EE.UU., ha alentado las protestas contra el régimen iraní y ha llamado a tomar las calles.

El tablero político internacional no descansa. Tras la captura del exlíder chavista y señora, Nicolás Maduro y Cilia Flores, las revueltas en Oriente Próximo han sacudido la región de Irán. El régimen de los ayatolás, con Alí Jamenei a los mandos, se tambalea tras dos semanas de protestas civiles por todo el país. Y el príncipe heredero de Irán, Reza Pahlaví, busca aumentar las tensiones, que ya dejan casi 500 víctimas mortales, según la organización estadounidense por los derechos humanos HRANA.

Pahlaví, 65 años. Hijo del último sha -emperador- de Persia, se encuentra exiliado en Estados Unidos desde hace varias décadas. La última vez que pisó tierras iraníes tenía 17 años. Su marcha no fue propiciada por la Revolución Islámica de 1979, que se produjo al año siguiente, sino por su adiestramiento en las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El hijo mayor del sha derrocado por la Revolución Islámica de finales de los 70 afirmó en un mensaje en redes sociales que la participación en las protestas recientes había sido "sin precedentes" y que había recibido informes de que el "régimen está profundamente asustado y está intentando, una vez más, cortar el acceso a internet" para frenar las manifestaciones, algo que sucedió en la noche del jueves, según publica la BBC.

Siguiendo en esta línea, Pahlaví volvió a alentar las protestas en esta jornada de domingo. Asegura que ha recibido "informaciones fiables" que indican que la República Islámica empieza a quedarse sin "mercenarios" para hacer frente a los "millones de personas" que están protestando. Ya es el tercer día consecutivo sin internet en el país, según Efe.

Destinado a gobernar

Pahlaví estaba destinado a gobernar Irán, pero desde hace casi medio siglo no vive allí. Sin embargo, ha vuelto a saltar al panorama internacional, dado que, tras las dos semanas de protestas en las que el país persa está envuelto, ha vuelto a presentarse como alternativa en caso de que hubiera cambio de régimen.

Nacido en Teherán, la capital, es el hijo mayor del último líder de la dinastía Pahlaví, el sha Mohamed Reza Pahlaví. Gobernó Irán, con el beneplácito de Estados Unidos, entre 1941 y 1979. Después, estalló la Revolución Islámica que actualmente gobierna en el país.

Desde los 80, Pahlaví se ha convertido en uno de los rostros más visibles y críticos contra el régimen de los ayatolás, capitaneado actualmente por Alí Jamenei desde 1989.

El líder supremo iraní, el ayatolá Jamení, durante un encuentro en Teherán la semana pasada. Wana / Reuters

"Cambio de régimen"

Durante la crisis desatada el año pasado por la guerra entre Israel e Irán, así como por el ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares iraníes, Pahlaví aseguró que se trataba de una oportunidad única para avanzar en "un cambio de régimen" en Teherán. Un mantra que predica a día de hoy.

A su juicio, el príncipe heredero considera que la República Islámica "está en su posición más débil" después de los ataques israelíes y de que Trump haya dicho en los últimos días que intervendrá en Irán si continúan las revueltas.

Pero lleva más de media vida alejado de esos disturbios. A 10.000 kilómetros. En un suburbio tranquilo. Desde los 17, vive en la capital estadounidense, Washington D. C. Allí, quienes mejor le conocen le califican de una persona discreta y accesible, que frecuenta las cafeterías locales, a menudo acompañado de su esposa, Yasmine, y sin seguridad a su alrededor.

República "sometida"

En un video publicado en X, Reza Pahlaví afirmó que la República Islámica sería "sometida". Instó a la población a tomar el centro de sus ciudades y afirmó que se preparaba para regresar pronto a Irán.

As our brave compatriots take over the streets across Iran for the second consecutive night, I have a message for Iranians abroad on the important role they have to play in these fateful hours and days. https://t.co/aXNB8jOiyb — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 9, 2026

"Nuestro objetivo ya no es simplemente salir a las calles; el objetivo es prepararnos para tomar los centros de las ciudades y mantenerlos", agregó el exiliado.

Trump dijo el jueves que no estaba dispuesto a reunirse con Pahlaví, una señal de que estaba esperando a ver cómo se desarrolla la crisis antes de respaldar a un líder de la oposición.

Cerco selectivo a internet

El corte de internet en Irán después de dos semanas de protestas se prolonga desde hace más de 48 horas. Con dicho apagón, el 90% del tráfico de internet hacia Irán se evaporó, según recoge The Guardian. Las llamadas internacionales al país parecían bloqueadas y los teléfonos móviles nacionales no tenían servicio, tal y como detalla el experto en derechos digitales Amir Rashidi.

Pero este apagón ha sido selectivo. Mientras los iraníes de toda la nación se quedaron sin acceso a internet de forma repentina, el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, continuó publicando tuits en su perfil de X. Y no han sido una ni dos veces, sino 12. De hecho, ha arremetido contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su acción para la captura de Maduro en Venezuela.