Irán detiene de forma "violenta" a Narges Mohammadi, activista galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023

La Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, fue detenida de forma "violenta" este viernes durante el homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos que fue hallado muerto la pasada semana en su despacho en Teherán, según denunció su fundación.

Mohammadi, periodista de 53 años y reconocida con el Nobel de la Paz en el año 2023 por su lucha a favor de las mujeres, fue arrestada "de forma violenta" junto a otras ocho personas, varias de ellas activistas iraníes por los derechos humanos durante la ceremonia, señaló la fundación en un breve comunicado en X.

Junto a la Nobel, en libertad condicional desde diciembre de 2024, también fueron arrestados los activistas Asadollah Fakhimi, Akbar Amini, Hasan Bagherinia y Abolfazl Abri durante la ceremonia por Alikordi.

El esposo de Mohammadi, Taghi Rahmani, señaló también en X que la Nobel fue arrestada durante la ceremonia celebrada en la ciudad oriental de Mashhad junto a la destacada activista Sepideh Gholian.

Mohammadi coreó varios lemas durante el homenaje, incluido "Viva Irán", según las imágenes retuiteadas por la fundación, antes de ser detenida y golpeada.

La Fundación Mohammadi ha denunciado que, por el momento, no hay información detallada sobre los motivos del arresto ni las circunstancias alrededor del mismo, si bien ha señalado que "sigue de cerca" la situación y "proporcionará información actualizada" al respecto.

"La Fundación Narges hace un llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas durante su asistencia a la ceremonia de conmemoración para mostrar su respeto y demostrar solidaridad. Su detención constituye una grave violación de sus derechos fundamentales", ha añadido.

Luchadora por los derechos de la mujer

Mohammadi lucha desde hace tres décadas por los derechos de la mujer en Irán, una encomiable labor que le ha costado más de una decena de detenciones y por la que ha sido condenada hasta en nueve ocasiones hasta acumular una pena total de 31 años de cárcel, la última vez en 2021, fundamentalmente por su papel en las protestas contra el estricto código de vestimenta.

La activista ha mostrado su apoyo en reiteradas ocasiones a las manifestaciones antigubernamentales por la muerte de Mahsa Amini, la joven kurda que murió bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar bien el velo.

A lo largo de toda su vida, Mohammadi ha fundado asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres y escrito libros y artículos para denunciar los abusos a los que son sometidas por las fuerzas de seguridad y las autoridades, en particular en las cárceles del país.

La Nobel de la Paz se encontraba en libertad condicional desde diciembre de 2024 a raíz de una solicitud por motivos médicos aprobada por la Fiscalía de Teherán.

Meses antes, en octubre, fue hospitalizada después de que su familia denunciara que las autoridades llevaban más de dos meses impidiendo que recibiera tratamiento pese al notorio deterioro de su estado de salud.

Desde que fuera puesta en libertad temporal, su círculo cercano y sus propios abogados habían advertido de que corría el riesgo de ser detenida en cualquier momento y enviada de nuevo a la cárcel.

El pasado 27 de noviembre, Mohammadi denunció que tiene una prohibición permanente de salir de Irán, en un mensaje a sus hijos, que no ha visto en una década.

Sus hijos, Kiana y Ali viven en París con su padre Taghi Rahmani, otro prominente activista iraní que también pasó largas temporadas en prisión.

Reconocimientos internacionales

Su valentía ha valido a Mohammadi numerosos reconocimientos, como el Premio al Coraje de Reporteros Sin Fronteras de 2022 o el premio de la Unesco Guillermo Cano a la Libertad de Prensa ese mismo año.

El Premio Nobel, con sede en Oslo, recompensó en 2023 a Mohammadi "por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la libertad para todos".

El comité noruego declaró que el galardón "también reconoce a los cientos de miles de personas que se han manifestado contra las políticas de discriminación y opresión del régimen teocrático contra las mujeres".

El Nobel reconoce así también a los miles de personas que se echaron a las calles iraníes para pedir más libertades tras la muerte de Mahsa Amini.

Los manifestantes pedían el fin de la República Islámica en unas protestas que se apagaron tras una fuerte represión estatal que causó unos 500 muertos, miles de detenidos y en las que fueron ejecutadas siete personas.