Decenas de personas se manifiestan frente a la casa del presidente israelí ante un posible indulto a Netanyahu

Decenas de personas se reunieron este domingo frente a la residencia privada del presidente israelí, Isaac Herzog, en Tel Aviv, para manifestarse contra la posibilidad de que conceda un indulto al primer ministro, Benjamín Netanyahu, según han difundido varios colectivos prodemocracia israelíes a través de sus canales oficiales.

"No hemos olvidado el abandono del 7 de octubre", se leía en una de las pancartas fotografiadas y difundidas por el movimiento Israeli Pro-Democracy Protest Movement (Movimiento israelí prodemocracia).

Durante la protesta, según muestran las imágenes, un manifestante disfrazado de Netanyahu con un mono naranja simuló pedir perdón al presidente, representado por otro asistente con traje y corbata, en una representación satírica que denunciaba el temor a una deriva hacia una "república bananera" en el país.

También ha sido este domingo cuando Netanyahu envió formalmente una solicitud de indulto al presidente de Israel, Isaac Herzog, en el marco del proceso judicial que enfrenta por tres casos de corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno, según confirmó la oficina presidencial en un comunicado.

"La Oficina del Presidente está al tanto de que esta es una petición extraordinaria que conlleva implicaciones importantes. Tras recibir todas las opiniones relevantes, el presidente considerará la petición con sinceridad y responsabilidad", expresó la nota difundida por la Casa Presidencial.

A inicios de noviembre, el expresidente estadounidense Donald Trump envió una carta a Herzog pidiéndole que perdonara a su homólogo israelí, destacando su papel al frente del Gobierno. Durante su visita a Israel el mes anterior, también lo expresó ante el Parlamento: "¿Por qué no le conceden el indulto?", inquirió, "¿a quién le importan unos cigarros y champán?".

Tres causas abiertas

El jefe del Ejecutivo israelí está procesado en el denominado 'caso 1.000', por supuestamente aceptar obsequios del empresario de Hollywood Arnon Milchan a cambio de favores gubernamentales, y en el 'caso 2.000', acusado de favorecer al editor de Yedioth Ahronoth, Arnon "Noni" Mozes, en una trama de manipulación mediática para afectar a su competidor Israel Hayom.

Además, en su segunda etapa al frente del Ministerio de Comunicación (2015-2017), Netanyahu afronta acusaciones de haber beneficiado al empresario Shaul Elovich, entonces propietario del grupo Bezeq y del portal Walla News, a cambio de una cobertura informativa positiva.

El líder israelí, que sostiene ser víctima de una "caza de brujas" perpetrada por el "Estado profundo", se convirtió en el primer ministro en la historia del país en ser juzgado por corrupción mientras se mantiene en el cargo.