La indignación se dispara en Israel por los ataques de colonos en Cisjordania: EEUU advierte de que amenazan la paz en Gaza

La oleada de ataques perpetrados en los últimos días en la Cisjordania ocupada por violentos colonos israelíes, que escondidos bajo máscaras prendieron fuego a vehículos y propiedades de agricultores palestinos, agredieron a periodistas e incluso se enfrentaron a militares, ha provocado una profunda indignación en Israel. Las críticas a estos actos violentos son cada vez más numerosas, aunque desde el Gobierno de Benjamin Netanyahu se opta por el silencio.

El presidente israelí, Isaac Herzog, y altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel han condenado los últimos ataques registrados esta semana y han hecho un llamamiento a frenar la espiral de violencia. Herzog ha descrito los hechos como "estremecedores y graves", instando a "todas las autoridades estatales a actuar con decisión para erradicar este fenómeno".

"Estos actos contradicen nuestros valores, traspasan una línea roja y desvían la atención de nuestras tropas de su misión: defender a las comunidades y llevar a cabo operaciones. Estamos decididos a detener este fenómeno y actuaremos con firmeza hasta que se haga justicia", dijo Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de Israel, tras visitar Cisjordania este miércoles, donde las tropas han llevado a cabo maniobras.

La periodista de Reuters Raneen Sawafta resultó herida durante uno de los ataques de los colonos. Nidal Eshtayeh Reuters

Los críticos del Gobierno de coalición han acusado al gabinete de Netanyahu de respaldar tácitamente los ataques de los colonos por no hacer nada para frenarlos ni condenarlos. El comandante del Ejército israelí a cargo de Cisjordania, Avi Bluth, también ha pedido a los soldados que intervengan e intenten prevenir "cualquier acto de delincuencia nacionalista".

Incluso desde Estados Unidos se ha reconocido que existe "algo de preocupación" por si la violencia sigue escalando y con ello se pone en riesgo el acuerdo de paz para la Franja de Gaza, según reconoció Marco Rubio, jefe de la diplomacia de la Administración Trump.

Los colonos quemaron al menos cuatro camiones e hirieron a varias personas al este de la ciudad cisjordana de Tulkarem el pasado martes. El ejército israelí informó que los violentos que asaltaron las aldeas huyeron a una zona industrial cercana y a continuación se enfrentaron a los soldados que trataban de reducirlos, dañando un vehículo militar. La Policía indicó que cuatro israelíes fueron arrestados -tres de ellos ya están en libertad- y otros cuatro palestinos resultaron heridos.

Según el relato de vecinos y activistas, son los mismos colonos uniformados -muchas veces reservistas que viven en los asentamientos y puestos de avanzada- los que atacan a las poblaciones palestinas sin que haya intervención del Ejército o la Policía israelí hasta que la acción ha terminado.

Soldados israelíes en la aldea de Beit Lid, en la Cisjordania ocupada. Raneen Sawafta Reuters

El episodio registrado el martes en la Cisjordania ocupada, al que se suma una mezquita incendiada y pintada con eslóganes racistas entre las localidades de Deir Istiya y Kafr Haris, son los últimos de una serie de ataques perpetrados por jóvenes colonos que se han intensificado desde que estalló la guerra en la Franja de Gaza hace dos años. Los asaltos se han agudizado en las últimas semanas, coincidiendo con la cosecha anual de olivos que llevan a cabo los agricultores palestinos.

La oficina humanitaria de la ONU informó la semana pasada que en octubre se registraron más ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania que en cualquier otro mes desde que comenzó a llevar un registro en 2006: más de 260. Los palestinos denuncian que se trata de una campaña para expulsarlos de su tierra y han exigido sanciones contra grupos que "patrocinan y apoyan el proyecto terrorista de asentamiento colonial".

Amjad Amer Al-Juneidi, trabajador de una fábrica de productos lácteos que fue atacada el martes, dijo que durante el asalto "totalmente organizado" vio a una persona cargando bidones llenos de gasolina, a otra forzando la puerta de la fábrica con una palanca y a una tercera prendiéndole fuego al combustible: "Su entrada en la instalación no fue casual. Tenían una táctica sobre cómo realizar el incendio".