Trump negocia la presencia de EEUU en una base militar cerca de la capital de Siria para garantizar la seguridad de Israel

El presidente estadounidense Donald Trump recibirá el próximo lunes en la Casa Blanca al jefe del Estado sirio Ahmed al Sharaa en la que será la primera visita de un mandamás de ese país a Washington desde que estalló la guerra civil.

El encuentro, según varias fuentes citadas por Reuters, pretende avanzar en un acuerdo de seguridad entre Siria e Israel y en la instalación de fuerzas estadounidenses en una base militar cercana a Damasco.

La portavoz del Ejecutivo norteamericano, Karoline Leavitt, subrayó ante la prensa que la reunión forma parte de los esfuerzos diplomáticos de Trump para impulsar la paz en Oriente Próximo, y recordó que el presidente anunció en mayo el levantamiento de las sanciones económicas contra Siria.

El nuevo liderazgo sirio —establecido tras la caída de Bashar al Asad el año pasado a manos de una coalición islamista— intenta consolidar su legitimidad exterior. En septiembre, Al Sharaa se convirtió en el primer dirigente de su país desde 1967 en intervenir ante la Asamblea General de Naciones Unidas. La visita a la Casa Blanca busca reforzar esa imagen de distanciamiento respecto al extremismo.

El ministro de Exteriores sirio, Assad al Shaybani, añadió que el Gobierno interino quiere abordar con Washington la lucha contra el Estado Islámico y la reconstrucción del país, devastado tras casi 14 años de guerra. El enviado estadounidense para Siria, Tom Barrack, afirmó el sábado que Damasco espera cerrar un acuerdo para integrarse en la coalición internacional contra los yihadistas.

¿Y qué se sabe sobre el despliegue norteamericano? La agencia Reuters informa sobre un modelo de presencia conjunta parecido a los recientes dispositivos de vigilancia instalados en Líbano e Israel. Ambos creados para supervisar las treguas con Hezbolá y Hamás.

Conviene resaltar que Washington ya cuenta con tropas en el noreste de Siria, aunque el Pentágono anunció en abril su intención de reducirlas a la mitad.

Una persona al tanto de los contactos aseguró que el tema se discutió durante la visita a Damasco, en septiembre, del comandante del Mando Central estadounidense, el almirante Brad Cooper. En aquel momento, un comunicado oficial agradeció a Al Sharaa su contribución contra el terrorismo y señaló que ello podría favorecer “una Siria estable y en paz con sus vecinos”.

Las negociaciones entre Siria e Israel se habrían intensificado en los últimos meses. Según una fuente siria próxima a las conversaciones, Washington presiona para cerrar un acuerdo antes de que acabe el año. El objetivo de Trump es anunciar avances significativos durante la visita del líder sirio a la capital estadounidense.