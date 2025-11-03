Israel detiene a la exjefa de la Fiscalía del Ejército por filtrar un vídeo de torturas y abusos sexuales a un preso palestino

Las claves nuevo Generado con IA La exjefa de la Fiscalía del Ejército israelí, Yifat Tomer-Yerushalmi, ha sido detenida por filtrar un vídeo de torturas a un preso palestino. El vídeo muestra a soldados israelíes en el centro de detención de Sde Teiman abusando de un detenido palestino, quien sufrió graves lesiones. El exfiscal jefe del Ejército, coronel Matan Solomosh, también ha sido detenido y comparecerá ante el Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv. Tras la filtración del vídeo, 10 militares fueron detenidos, aunque la mitad ya han sido liberados, mientras continúa la investigación del caso.

La que fue hasta el pasado viernes jefa de la Fiscalía del Ejército israelí Yifat Tomer-Yerushalmi, quien admitió ser la responsable de la filtración de un vídeo en el que un grupo de soldados israelíes torturan y abusan de un detenido palestino, ha sido detenida por la policía durante la madrugada de este lunes.



"En el marco de la investigación que lleva a cabo un equipo especial de la policía de Israel por presuntas filtraciones y otros delitos graves, se ha decidido la detención de dos figuras clave implicadas en el caso", ha apuntado la policía en un breve comunicado.



Según recogen los medios locales, el segundo detenido es el exfiscal jefe del Ejército, el coronel Matan Solomosh, quien se espera comparezca hoy lunes junto a Tomer-Yerushalmi ante el Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv para una prórroga de su detención preventiva.

Israeli Channel 12 has released footage of soldiers raping and torturing Palestinian prisoners behind shields at the Sde Teiman detention camp.



The prisoner was said to have been hospitalized with injuries, including a torn rectum, broken ribs, and ruptured bowels.



According… pic.twitter.com/lbrcIhZAH9 — The Cradle (@TheCradleMedia) August 7, 2024

Desde hace varias horas se temía por la vida de Yifat Tomer-Yerushalmi, que desapareció este domingo y dejó una carta en casa, que algunos medios interpretaron como una nota de suicidio.

Se desplegó un amplio operativo de búsqueda en el que participaron la Policía, los equipos de rescate y el Ejército. Finalmente se puso en contacto con su marido y fue localizada sana y salva en una playa cercana a Herzliya.

El grave vídeo filtrado

En el vídeo filtrado al Canal 12 de noticias se ve a un grupo de soldados en el centro de detención de Sde Teiman apartando a un detenido y rodeándolo con escudos antidisturbios -para impedir la visibilidad- mientras es sodomizado con un objeto punzante.



El preso palestino víctima de los abusos "llegó al hospital con una condición potencialmente mortal y con lesiones en la parte superior del cuerpo y una lesión grave en el recto", reveló entonces la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos.

10 militares fueron detenidos poco después de la filtración del vídeo, de los cuales la mitad quedaron libres.



Yifat Tomer-Yerushalmi fue forzada a dimitir esta semana y declaró el viernes, en otra carta, haber sido la responsable de la filtración del vídeo en cuestión, lo que se está investigando.



Según recogieron medios israelíes, su decisión se debió a su deseo de contrarrestar las interferencias -lideradas por ministros ultranacionalistas, periodistas y figuras políticas israelíes- para evitar que la Fiscalía militar investigase la prisión de Sde Teiman.

Desde el inicio de la invasión de la Franja de Gaza a raíz de los ataques terroristas del 7-O, miles de palestinos han sido internados en Sde Teiman, un centro de detención ubicado en el sureño desierto del Néguev.

Según Amnistía Internacional y otras organizaciones, las autoridades israelíes practican en esta prisión torturas, palizas y agresiones sexuales de forma sistemática contra los cautivos palestinos, muchos de ellos sin cargos formales en su contra, en zonas que se escapan a las cámaras de seguridad.

Más de un centenar de cadáveres de palestinos entregados por Israel como parte de la primera fase del acuerdo de paz presentaban mutilaciones, según denunciaron a The Guardian fuentes del Ministerio de Sanidad gazatí.