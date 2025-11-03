Hamás entrega a Israel los cadáveres de tres militares asesinados el 7-O: quedan ocho cuerpos en la Franja de Gaza

Un miliciano de Hamás junto a un coche de la Cruz Roja cerca de la línea amarilla, en la Franja de Gaza. Dawoud Abu Alkas Reuters

El grupo islamista Hamás entregó este domingo los restos mortales de otros tres rehenes que seguían en la Franja de Gaza. Se trata de Asaf Hamami, coronel del Ejército israelí, el militar Omer Maxim Neutra, nacido en Nueva York, y el también soldado Oz Daniel, según informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado tras los correspondientes análisis de ADN realizados en el Centro Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv.

"El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Hamami, Neutra y Daniel y de todas las familias de los secuestrados fallecidos", indica la nota, que añade que "Hamás está obligada a cumplir con sus obligaciones para con los mediadores y repatriar a los fallecidos" en el marco del alto el fuego.

Con la devolución de estos tres cuerpos por parte del grupo terrorista, todavía quedan 8 cadáveres de rehenes israelíes en la Franja palestina.

Aunque Hamás no anuncia con anterioridad los cadáveres de los rehenes que entrega, este domingo sí difundió imágenes de una bolsa blanca con el nombre de Asaf Hamami, de 40 años, así como de su carné de conducir.

Hamami tenía el rango más alto, como coronel de la Brigada Sur de la División Gaza del Ejército, entre los militares asesinados por Hamás durante los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023. Ese día, milicianos gazatíes mataron a casi 1.200 personas y secuestraron a otras 251 en territorio israelí.

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, aseguraron haber hallado este domingo tres cuerpos en el sur de Gaza, cuya entrega dispuso para la tarde. El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó que uno de los cadáveres pertenecía al soldado estadounidense israelí Omer Maxim Neutra, de 21 años, asesinado entre los kibutz Nir Oz y Nirim.

Oz Daniel, de 19 años, servía en el mismo tanque que Neutra, atacado con artefactos explosivos y disparos de RPG, y murió durante los combates con los terroristas el 7-O. En el carro también iba Nimrod Cohen, uno de los últimos 19 rehenes entregados con vida por Hamás.

El sábado, la Cruz Roja accedió junto a fuerzas egipcias y miembros de Al Qasam a Beni Suhaila, al este de Jan Yunis, ciudad ubicada al sur del enclave, para buscar cuerpos de rehenes. Beni Suhaila aún está bajo control del Ejército israelí al encontrarse más allá de la línea amarilla.

La línea amarilla es la frontera imaginaria hasta la que el Ejército de Israel tuvo que retirarse al entrar en vigor el alto el fuego, y todo el territorio entre esta demarcación y la divisoria entre Israel y Gaza (un perímetro de más del 50% del enclave) sigue bajo dominio de las fuerzas armadas.

El viernes, el grupo islamista hizo entrega de tres cuerpos a la Cruz Roja que, una vez identificados en Israel, resultaron no pertenecer a ningún rehén. Esto, sin embargo, no tuvo consecuencias ya que Hamás había notificado con anterioridad desconocer a ciencia cierta la identidad de los cuerpos que entregaba. Tel Aviv devolvió poco después los tres cuerpos a Gaza.