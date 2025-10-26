Egipto envía más equipos a Gaza para colaborar con la búsqueda de cadáveres de rehenes israelíes

Las claves nuevo Generado con IA Egipto envía maquinaria pesada a Gaza para ayudar en la búsqueda de cadáveres de rehenes israelíes, cruzando la frontera a través de Kerem Shalom. El envío incluye palas cargadoras, excavadoras y camiones para el transporte de escombros, marcando el segundo lote de equipos enviados en 24 horas. Hamás colabora con el Comité de la Cruz Roja Internacional en la búsqueda de los cuerpos de 13 rehenes israelíes en Gaza, en el marco del alto el fuego mediado por Egipto y otros países.

Palas cargadoras, excavadoras y vehículos para la eliminación y el transporte de escombros se dirigieron este domingo desde el norte de Egipto hacia el paso fronterizo de Kerem Shalom, controlado por Israel, para ingresar en Gaza. Su objetivo es el de ayudar en la búsqueda de cadáveres de rehenes israelíes que siguen en la Franja, constató EFE e informaron medios locales.



Tres palas cargadoras, tres excavadoras y ocho camiones para el transporte de escombros cruzaron la frontera este mediodía desde la localidad de Rafah, en el norte del Sinaí y que conecta con Gaza, hacia Kerem Shalom, siendo así el segundo lote de equipo para ese fin enviado por Egipto a la Franja en las últimas 24 horas.



El sábado, nueve vehículos, entre ellos cinco cargadoras y excavadoras, fueron enviados desde Egipto al enclave palestino, según informa EFE.

El canal de televisión Al Qahera News indicó en la noche del sábado que Egipto "ha ofrecido ayuda logística y equipos para ayudar a localizar los cadáveres de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza", y destacó que "esto se produce de cara a la situación de devastación en la que se encuentra" el enclave, tras dos años de bombardeos israelíes.



Las fuentes egipcias no especificaron si El Cairo, que medió en el alto el fuego en Gaza, junto con Estados Unidos, Catar y Turquía, ha enviado también expertos en la búsqueda de cadáveres, o si piensa hacerlo, para acelerar el proceso y agilizar el inicio de negociaciones para una segunda fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza.

Los mediadores, en particular EE.UU., presionan para que Hamás complete la entrega de cadáveres para iniciar las negociaciones para una segunda fase del plan del mandatario republicano, que contempla también el desarme del grupo islamista palestino, la desmilitarización de Gaza y la formación de una administración civil para el inicio de la reconstrucción en el enclave, entre otros puntos.

Apoyo de Hamás

A su vez, militantes de Hamás han colaborado este domingo con el Comité de la Cruz Roja Internacional (CCRI) en la búsqueda de los cuerpos de los 13 rehenes israelíes asesinados que permanecen en Gaza, según ha podido observar EFE este domingo.

El jefe negociador del grupo islamista palestino Hamás, Jalil al Haya, afirmó en una entrevista a la cadena catarí Al Jazeera y recogida por EFE, que su formación buscará y entregará los cadáveres de rehenes que aún siguen bajo los escombros en Gaza, y así "no dar pretexto a Israel para reanudar la guerra".



Recordó que su grupo "entregó 20 rehenes israelíes 72 horas después del alto el fuego (que entró en vigor el pasado día 10), así como 17 de los 28 cadáveres de rehenes".



"El CCRI está llevando a cabo una operación en Gaza a petición de ambas partes para facilitar el regreso de los restos de los fallecidos, como intermediario neutral y de conformidad con el acuerdo de alto el fuego", puntualizó a EFE Sarah Davies, una portavoz del organismo.



