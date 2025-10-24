EEUU tilda a la agencia de la ONU para Palestina como una "filial de Hamás": "No va a jugar ningún papel en Gaza"

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, este viernes en el Centro de Coordinación Civil Militar de Israel. Fadel Senna Reuters

Estados Unidos mantiene una de las premisas irrenunciables del plan de paz para la Franja de Gaza de Donald Trump: Hamás no puede formar parte de ningún modo de la futura autoridad que gobierne el enclave palestino. Pero además, la Administración norteamericana considera que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés) tampoco debe desempeñar ningún papel por ser una "filial" de la organización islamista.

Así se ha pronunciado este viernes el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una visita al nuevo Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza. "El mundo necesita entender que al otro lado de esa línea amarilla (la zona donde se ha retirado el Ejército israelí) todavía hay un grupo terrorista armado y que le hemos visto actuar contra su propia población".

"Estamos dispuestos a colaborar con ellos [la ONU] si logran que funcione. Pero no con la UNRWA. La UNRWA se ha convertido en una filial de Hamás", ha denunciado, avanzando que la agencia "no va a desempeñar ningún papel" en el reparto de ayuda humanitaria en base al plan de paz impulsado por Trump.

Marco Rubio y Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, durante un encuentro este viernes en Jerusalén. Ronen Zvulun Reuters

La Corte Internacional de Justicia falló el pasado miércoles que las acusaciones de Israel de que los trabajadores de la UNRWA son "miembros de Hamás" no están fundamentadas y que tampoco se ha demostrado la presunta falta de neutralidad de la agencia humanitaria en su conjunto. A pesar de esta advertencia del tribunal, las palabras de Rubio siguen alimentando la narrativa israelí.

Preguntado sobre si Israel podría reanudar la lucha contra Hamás en el hipotético caso de que no se cumplan los objetivos del acuerdo de Paz, Rubio declinó confirmar si EEUU daría el "permiso" a su aliado. "Se trata de que todos estamos comprometidos a que este plan funcione. No hay un plan B. Este es el mejor plan. Es el único plan. Creemos que va camino del éxito", defendió.

Si bien Hamás ha reiterado su disposición a ceñirse a las condiciones de lo firmado, el jefe de la diplomacia estadounidense ha aprovechado su visita a Jerusalén -después de JD Vance, Steve Witkoff y Jared Kushner- para reiterar que sería una "violación" del acuerdo la negativa de la organización islamista a entregar las armas. "No voy a entrar en detalles sobre los mecanismos para hacerlo cumplir, pero deberá hacerse cumplir", ha advertido.

"Queremos ver una Gaza donde la gente pueda vivir sin Hamás... donde pueda ir al trabajo, y donde no esté interesada en unirse, apoyar ni ser cautiva por un grupo terrorista", agregó Rubio durante su intervención.

Por otro lado, el responsable de la diplomacia estadounidense repitió que la hipotética anexión de la Cisjordania ocupada es una línea roja que la Administración Trump no está dispuesta a aceptar. "No creemos que vaya a ocurrir", insistió. El propio presidente estadounidense fue más allá en sus críticas en la víspera: "Israel perderá todo el apoyo de Estados Unidos si esto llega a ocurrir".

En estos momentos hay muchos países involucrados en este proceso y, si ocurre este escenario, ya no van a querer seguir involucrados", continuó Rubio sobre la votación del Parlamento israelí que, a su juicio, pretende "avergonzar" al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.