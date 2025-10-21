El brazo armado de Hamás devolverá esta noche a Israel los restos de otros dos rehenes

Un vehículo de la Cruz Roja recogiendo en el sur de Gaza los restos mortales de rehenes secuestrados el pasado martes. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás, entregarán esta noche a Israel los cuerpos de dos rehenes a través del Comité de la Cruz Roja. En Gaza permanecen los cuerpos de 15 cautivos secuestrados durante los atentados del 7 de octubre de 2023. Hamás devolvió previamente los restos de Tal Haimi, un comandante asesinado en el ataque del 7 de octubre en el kibutz Nir Yitzhak.

Las Brigadas de Al Qasam, el brazo armado de Hamás, ha anunciado que entregará a las 21.00 hora local (20.00 hora española) de esta noche a Israel, a través del Comité de la Cruz Roja, los cuerpos de otros dos rehenes como parte del acuerdo del alto el fuego, según informaron en un comunicado.

En Gaza continúan aún los cuerpos de 15 cautivos secuestrados por las milicias palestinas durante los atentados del 7 de octubre de 2023.

En la víspera, Hamás devolvió los restos de Tal Haimi, un comandante del equipo de emergencia de Nir Yitzhak, el kibutz donde vivía y donde fue asesinado el 7-O durante el ataque del grupo terrorista.

Su familia lo creyó vivo inicialmente, pero recibió la noticia de su deceso en diciembre de 2023, según detalló el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en otro comunicado.

Hamás ha expresado las dificultades con las que se está topando para poder localizar los cuerpos de los rehenes por la destrucción y devastación que hay en Gaza tras dos años de bombardeos israelíes, además de denunciar la falta de maquinaria pesada para poder llevar a cabo esta tareas.



Las entregas de estos cuerpos coinciden con el viaje del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien tiene previsto reunirse este martes con el primer ministro Benjamín Netanyahu, en Jerusalén para supervisar la aplicación del acuerdo de cese al fuego.



El pacto, impulsado por Estados Unidos y que entró en vigor el 10 de octubre, contempla la devolución de cuerpos de rehenes fallecidos aún retenidos en Gaza, el avance hacia el desmantelamiento del grupo islamista y la definición de quién administrará el enclave.