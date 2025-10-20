El alto el fuego en Gaza, al borde del colapso tras un ataque contra las tropas israelíes en el sur de la franja

Hamás ha encontrado el cuerpo de un rehén israelí fallecido y planea entregarlo si las condiciones lo permiten, mientras Israel ha recibido ya los cuerpos de dos rehenes a través de la Cruz Roja.

Estados Unidos intenta evitar el colapso del alto el fuego, instando a Israel a responder proporcionalmente y con moderación.

Hamás y el Ejército israelí se acusan mutuamente de romper el alto el fuego, mientras Israel reanuda operaciones militares en Gaza causando al menos 36 muertos.

El alto el fuego en Gaza está en peligro tras un ataque que dejó dos soldados israelíes muertos, lo que Israel considera una violación del acuerdo de paz.

El alto el fuego en Gaza ha demostrado su fragilidad durante la jornada del domingo. Tanto Israel como Hamás han denunciado este fin de semana un incumplimiento del acuerdo de paz promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Una sucesión de acusaciones cruzadas en las que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu ha asegurado que el grupo islamista ha abierto fuego contra sus tropas, mientras que los palestinos denuncian nuevos bombardeos sobre civiles.

Israel denunció este domingo un combate en Rafah, que comenzó con el lanzamiento de "un misil antitanque" contra las tropas de Israel y dejó como víctimas mortales a dos soldados. Esto fue considerado como "una flagrante violación" del acuerdo de alto el fuego.

Por su parte, la fuerza Radea, una unidad de la Policía dependiente del Ministerio del Interior de Hamás, aseguró haber realizado esta mañana "una operación de seguridad" en Rafah contra un escondrijo de Yasser Abu Shabab, líder de la milicia rival conocida como 'Fuerzas Populares'.

Todo apunta a que el fuego cruzado se produjo entre esta unidad policial y el Ejército, ya que las brigadas Al Qasam -el brazo armado de Hamás- se ha desvinculado de lo sucedido y reiterado su compromiso con la implementación del acuerdo de alto el fuego en toda la Franja de Gaza, según informa EFE.

Hamás ha explicado a Estados Unidos que no han roto el pacto y que "continúan comprometidos" con lo que en él se recoge, a la par que vuelve a lanzar la pelota al tejado enemigo acusándoles a ellos de ser los que han infringido el acuerdo.

Ahora, el Ejército israelí afirmó haber "reanudado la aplicación del alto el fuego" en Gaza este domingo por la noche después de los ataques que lanzó sobre la Franja a lo largo del día, dejando al menos 36 muertos.

La respuesta de Netanyahu a la ofensiva no fue otra que ordenar a sus tropas "actuar enérgicamente contra objetivos terroristas" en Gaza. "En respuesta, el Ejército comenzó a bombardear el área para eliminar la amenaza y desmantelar bocas de túneles y estructuras militares utilizadas para actividad terrorista", recoge el texto.

En un escueto comunicado, el Ejército explicó que tomó esta decisión siguiendo con las indicaciones del Gobierno israelí, y añadió que "continuará aplicando el acuerdo de alto el fuego y responderá con firmeza a cualquier violación del mismo".

Humo en Gaza Reuters

Varios de los ataques se produjeron en el centro de Gaza, concretamente en Deir al Balah, donde seis personas murieron a las puertas de un café; así como en Nuseirat, donde se registraron al menos tres ataques mortales.

El tercer bombardeo mortal en la zona tuvo como objetivo la residencia de la familia Al-Baz, dejando un número todavía indeterminado de fallecidos.



También volverá a permitir la entrada de la ayuda humanitaria que había negado el domingo, como castigo a Hamás por abrir fuego contra sus tropas en la Franja.

Mientras esto ocurría, el gobierno de los Estados Unidos trabajaba para evitar que el alto el fuego colapse tras la vuelta de la violencia a la franja. Así lo ha informado el medio norteamericano Axios, que también recoge que han pedido al Gobierno de Israel que “responda proporcionalmente, pero muestre moderación”.

Dos nuevos rehenes

De manera paralela, el brazo armado de Hamás, informó este domingo que han hallado el cadáver de uno de los rehenes israelíes fallecidos, durante sus operaciones de desescombro en la Franja de Gaza.

Quisieron recordar que cualquier escalada militar obstaculizará su entrega. El grupo indicó en un comunicado publicado en sus redes que "procedería a la entrega del cuerpo" este domingo "si las condiciones sobre el terreno lo permiten".

Además, Israel ha confirmado la identidad de los dos últimos rehenes entregados por Hamás. Certifica que ambos perdieron la vida durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

La madrugada del sábado, Israel recibió, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, los ataúdes con los restos mortales de estos dos fallecidos.

La entrega fue realizada por las Brigadas Al Qasam (brazo armado de Hamás) después de la exhumación de los cuerpos en la Franja de Gaza este sábado, a las 22.00 hora local (19.00 GMT), según un comunicado difundido por el grupo islámico.