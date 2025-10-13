Erdogan amenazó con sabotear la cumbre de Egipto para la paz de Gaza si asistía Netanyahu

Erdogan, a la izquierda, en una foto compartida con otros participantes de la cumbre, Suzanne Plunkett Reuters

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, volvió a comunicar por la mañana del lunes que no asistiría a la cumbre sobre la paz en Gaza convocada en la localidad egipcia de Sharm el-Sheij.

Su oficina informó de que había sido invitado por el presidente estadounidense, Donald Trump, pero que declinó la propuesta “por la proximidad del inicio de una festividad judía”, en referencia al Simjat Torá, que marca el final del Sucot.

Lo más probable es que el primer ministro quiera evitar, en estos momentos, compartir escenario con la Autoridad Palestina y algunos europeos.

La ausencia del dirigente israelí se confirmó después de que el presidente turco, Tayyip Erdogan, advirtiera a Abdelfatah al Sisi de que no participaría en el encuentro “si algún avión israelí aterriza” en suelo egipcio. Según medios turcos, el avión presidencial de Erdogan permaneció sobrevolando el mar Rojo durante varios minutos a la espera de una confirmación sobre los asistentes.

Fuentes diplomáticas citadas por Reuters aseguran que Turquía, con el respaldo de Irak, presionó activamente para impedir la presencia de Netanyahu.

Bagdad también anunció que se abstendría de participar en la reunión en caso de que el líder israelí acudiera, según Ali al Musawi, asesor del primer ministro iraquí.

La cumbre, convocada por Egipto con el apoyo de Washington, busca consolidar el acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza y reforzar los compromisos de las partes con el alto el fuego. Están presentes representantes de varios países árabes y europeos y de Estados Unidos, además de la Autoridad Palestina, encabezada por Mahmud Abás.

Turquía, crítica con las operaciones israelíes en Gaza durante los dos últimos años, ha participado en las negociaciones de las últimas semanas junto a Qatar y Egipto para implementar el plan impulsado por Trump.

Su papel es particularmente importante porque mantiene estrechos vínculos con los dirigentes de Hamás, y aspira a tener un papel relevante en la supervisión del alto el fuego y en los futuros acuerdos de reconstrucción del enclave palestino.