Israel reitera que "no hay alto al fuego" solo "un cese de los bombardeos": actuaremos por "motivos defensivos"

La portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, ha recordado este domingo que "no existe un alto al fuego" en Gaza, sino que tan solo se trata de un "cese temporal de los bombardeos". Además, ha confirmado que su ejército "continuará actuando por motivos defensivos".

Según ha comunicado, los representantes israelíes para las negociaciones del intercambio de rehenes partirán durante noche del domingo hacia Egipto para comenzar las conversaciones directas el lunes 6 de octubre.

Allí se encontrarán también con negociadores estadounidenses y de Hamás y comenzarán los planteamientos para un futuro alto al fuego en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado también este domingo que no avanzará con la aplicación de todos los puntos del plan de alto al fuego propuesto por Trump hasta que todos los rehenes sean liberados.

Por su parte, Hamás ha accedido a realizar la entrega de los rehenes entregando a los 48 israelíes restantes por 250 palestinos retenidos. Además, confirmaron estar dispuestos a entregar el poder a tecnócratas palestinos independientes, actitud que casa bastante con el plan estadounidense.

Trump celebró esta respuesta asegurando que Hamás ya "está listo para una paz duradera". Aun así, todavía han dejado muchas cuestiones en el tintero de cara a las reuniones que se celebrarán esta semana.

Aumento de víctimas

Hasta el momento, los ataques no han cesado en Gaza. Desde el amanecer de este domingo, al menos 15 personas han muerto por fuego israelí, según informan las autoridades hospitalarias.

Estas no han sido las únicas víctimas en lo que va de fin de semana. El sábado murieron otras 67 personas y se han registrado ya unos 460 heridos durante la misma jornada y fueron atendidos en el hospital Al-Ahli de Gaza.

“Los equipos médicos siguen luchando para salvar vidas en medio de una grave escasez de personal, suministros y medicamentos, y una cantidad abrumadora de pacientes que requieren cirugía urgente”, ha explicado a la CNN un trabajador de dicho hospital.

Así se eleva hasta los 67.100 el número de palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023, mientras que los heridos casi alcanzan los 170.000. Pese a este aumento, el presidente estadounidense felicitó el sábado a Netanyahu por "el cese de los bombardeos".

Hezbolá apoya a Hamás

El grupo chií libanés Hezbolá apoyó este domingo la respuesta del movimiento islamista palestino Hamás al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para el alto el fuego en la Franja de Gaza e incidió en que "las negociaciones deben conducir a la retirada" de Israel de todo el enclave.

"Hezbolá expresa su apoyo a la postura adoptada por Hamás, en consulta y coordinación con el resto de las facciones de la resistencia palestina", señaló el grupo chií en un comunicado.

Para Hezbolá, las negociaciones deben regirse por unos principios que respeten la "unidad del pueblo palestino" y estas conversaciones indirectas -que se celebran entre Hamás e Israel en Egipto- "deben conducir a la retirada del enemigo de toda la Franja de Gaza".