Israel denuncia que una española de la flotilla mordió a una funcionaria en prisión

El Ministerio de Exteriores de Israel denunció que una integrante española de la Flotilla Global Sumud, que iba a ser deportada el lunes, mordió a una trabajadora de la salud en la prisión israelí de Ketziot, donde están detenidos los activistas.

"Una ciudadana española, participante de la provocación Hamás-Sumud, mordió a una integrante del cuerpo médico en la tarde del domingo (...) después de que la funcionaria la escoltara de regreso de un examen médico de rutina como parte de las preparaciones para su deportación prevista" para el lunes, comunicó el Ministerio en un mensaje en X.

El Gobierno israelí aseguró que la trabajadora médica sufrió "lesiones menores" y que la policía fue llamada para intervenir y "encargarse" de la detenida.

A Spanish citizen, a participant in Hamas–Sumud’s provocation, bit a female medical staff member this evening at Ketziot Prison after the staff member escorted her back from a routine medical examination as part of preparations for her expected deportation tomorrow.

The medical… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 5, 2025

Este domingo llegó a Madrid un grupo de 21 activistas españoles que estaban presos en la misma cárcel de la localidad de Ketziot, en medio del desierto del Neguev, mientras que otros 28 de esta nacionalidad siguen detenidos junto a activistas de otros países que viajaban en la flotilla.