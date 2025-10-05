Gaza vislumbra un cese al fuego mediado por Trump, que advierte a Hamás que no tolerará "retrasos"

El alto al fuego en Gaza parece estar más cerca que nunca, o al menos así se desprende de la palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha tomado el rol de mediador en el conflicto. Concretamente, anunció que Israel llegó a un acuerdo para retirarse parcialmente de la Franja.

Hamás ha de aprobar esta propuesta para que el alto el fuego entre en vigor de "inmediato", tal y como apuntó Trump a través de una publicación en su cuenta de Truth Social.

"Cuando Hamás la confirme, el alto el fuego entrará en vigor de inmediato, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros, y crearemos las condiciones para la siguiente fase de la retirada, que nos acercará al fin de esta catástrofe de 3.000 años", escribió.

En la publicación, Trump añadió un mapa de la Franja de Gaza en el que aparece marcada en color amarillo la "línea de retirada inicial" del Ejército israelí, es decir, hasta dónde se replegarían las tropas.

Tanto el mensaje como el mapa han sido trasladados al grupo palestino que ahora debe comunicar su respuesta.

Antes, durante la tarde del sábado, el mandatario estadounidense también se dirigió a Hamás a través de un mensaje en su red social y advirtió que no aceptará "retrasos" en la liberación de los rehenes, después de que el grupo islamista acordase su entrega en la noche del viernes.

En ese mismo mensaje, Trump agradeció a Israel la detención "temporal de los bombardeos".

Desarme de Hamás

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, difundió un vídeo en el que exigió el desarme de Hamás y la desmilitarización en Gaza. Eso, sucederá "por la vía diplomática" o "militar", indicó.

"Se logrará por las buenas o por las malas, pero se logrará", añadió.

Además, Netanyahu también anunció el envío de negociadores israelíes a Egipto, encabezados por su asesor cercano, Ron Dermer. Allí, se reunirán con la delegación de Hamás para abordar los "aspectos técnicos para la liberación" de los rehenes.

"Espero, si Dios quiere, que en los próximos días, durante la festividad de Sucot (fiesta judía que se celebra entre el 7 y el 14 de octubre), pueda anunciarles el regreso de todos nuestros secuestrados, tanto vivos como muertos", continuó.

Israel está a punto de "conseguir un gran logro", sentenció.

Israel continúa atacando

Aunque Israel anunciase el cese de los bombardeos sobre territorio palestino, Hamás denunció el sábado que los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza no han cesado.

Acusó a Netanyahu de mentir sobre reducir su ofensiva en el enclave.

"El bombardeo continuó y las masacres de la ocupación exponen las mentiras de Netanyahu sobre reducir las operaciones militares contra civiles", recogió Efe de un comunicado de Hamás.

El grupo palestino aseguró que las redadas "salvajes" y los ataques provocaron la muerte de 70 personas desde la madrugada del sábado y pidió a la comunidad internacional ejercer "toda la presión posible para poner fin a la guerra de exterminación y hambruna que atraviesa la Franja de Gaza desde hace dos años".

Otro comunicado del Gobierno de Gaza (en manos de Hamás) también denunció que Israel ignoró el llamado a "un cese al fuego anunciado" por Trump.

Según Efe, los ataques aéreos no cesaron en la capital gazatí, a pesar de que la prensa israelí aseguraba que el Ejército había detenido su ofensiva para pasar a un modo "defensivo".