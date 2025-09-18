Israel lanza una ola de ataques contra objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano para evitar que restablezca sus actividades

Imagen de uno de los bombardeos de Israel en Líbano de este jueves contra objetivos de Hezbolá. X

El Ejército israelí ha lanzado este jueves una ola de ataques a la infraestructura militar de Hezbolá en el sur de Líbano como respuesta a sus intentos de restablecer sus actividades en la zona.

Antes de los bombardeos, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron varias advertencias de evacuación para los residentes de tres aldeas en la zona.

"Enviamos una advertencia urgente a los residentes de los edificios marcados en rojo en los mapas adjuntos y los edificios adyacentes en las siguientes aldeas: Mais al Jabal, Kfar Tibnit y Dibbin", dijo previamente el portavoz en árabe del Ejército, Avichay Adraee en su cuenta de X.

Pese a que Israel y el grupo chií acordaron un alto el fuego en Líbano, que entró en vigor el pasado 27 de noviembre de 2024, los ataques israelíes contra el sur del país vecino se han seguido produciendo durante todos estos últimos meses.

Tel Aviv suele justificar estos ataques alegando haber encontrado "objetivos o infraestructura" de la milicia libanesa. De hecho, el Ejército israelí mantiene cinco posiciones ocupadas en territorio libanés.

La tensión entre Israel y Hezbolá

Las hostilidades entre Hezbolá e Israel empezaron tras el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023 después de los ataques de Hamás. Por entonces, el grupo chií comenzó a atacar Israel asegurando que lo hacía en solidaridad con el pueblo palestino.

Uno de los mayores golpes a la milicia chií fue un ataque sincronizado contra los 'buscas' y walkie-talkies de Hezbolá el 17 y 18 de septiembre de 2024, una operación conocida como 'Grim Beeper'.

La ofensiva fue diseñada para desestabilizar la red logística y de mando del grupo, logrando destruir varias unidades móviles y centros de comando en el sur de Líbano, lo que obligó a Hezbolá a modificar sus estrategias de comunicación y despliegue en el conflicto.

En el marco de esta escalada, otro de los ataques más notorios fue la muerte de Ibrahim Akil, comandante regional de Hezbolá, alcanzado por un bombardeo israelí en Nabatieh a inicios de 2025.

El ataque causó además la muerte de varios miembros de la organización y marcó un duro golpe para la estructura militar del grupo, intensificando las tensiones en la frontera y provocando represalias inmediatas por parte de Hezbolá

Cuando entró en vigor el alto el fuego, más de 3.800 personas habían muerto en el Líbano desde el 7 de octubre (la mayoría, unas 3.100, cuando Israel intensificó sus bombardeos en septiembre de 2024), mientras que los proyectiles de Hezbolá mataron a 78 personas en territorio israelí.