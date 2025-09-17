El ministro de Finanzas israelí dice que están negociando con EEUU cómo repartirse Gaza: "Es una mina de oro inmobiliaria"

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, ha califcado este miércoles a la Franja de Gaza como "una mina de oro inmobiliaria" y que el Gobierno de Benjamin Netanyahu se encuentra negociando con Estados Unidos como dividirse ese territorio.

En una conferencia inmobiliaria en Tel Aviv, el titular de Finanzas -uno de los dos ministros ultra de Netanyahu junto al de Seguridad Nacional, Ben-Gvir- ha declarado que Israel ha "invertido mucho dinero en esta guerra": "Tenemos que ver cómo dividimos el terreno en porcentajes”.

Smotrich aseguró que Israel ya ha llevado a cabo “la demolición" de Ciudad de Gaza, la que calificó como "la primera etapa de la renovación" de la urbe. "Ahora solo falta construir”, ha añadido.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.