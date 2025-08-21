Netanyahu se abre a negociar con Hamás la liberación de los rehenes "y el fin de la guerra" antes de asaltar Ciudad de Gaza

Benjamin Netanyahu ordenó este jueves "iniciar de inmediato las negociaciones para la liberación de todos los secuestrados y el fin de la guerra en condiciones aceptables para Israel".

El primer ministro israelí se pronunció en la antesala de la operación militar para ocupar Ciudad de Gaza, la capital del enclave palestino, un área densamente poblada donde antes de la guerra residían medio millón de personas.

Con la operación para tomar Ciudad de Gaza, aprobada a principios de agosto a pesar del rechazo de la comunidad internacional, que denunció el recrudecimiento de la crisis humanitaria, Netanyahu pretende "derrotar" a Hamás.

Según el primer ministro israelí, que quiso poner este jueves en valor la movilización de 60.000 reservistas y del Ejército regular "por este objetivo vital", tanto la derrota de Hamás como la liberación de "todos nuestros secuestrados" son dos cosas que "van de la mano".

El primer ministro israelí, sin embargo, mantuvo la ambigüedad sobre la propuesta de alto el fuego que Hamás aprobó el pasado fin de semana. Una propuesta que contempla la liberación de 28 de los 50 secuestrados durante un alto el fuego inicial de 60 días. A cambio, eso sí, de que Israel pusiera en libertad a 200 prisioneros palestinos de larga condena.

