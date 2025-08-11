Muere Miguel Uribe, el precandidato a la presidencia de Colombia tiroteado por un menor durante un mitin

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato a la presidencia de Colombia, ha fallecido este lunes como consecuencia de una hemorragia cerebral derivada de los dos disparos que recibió en la cabeza el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en Bogotá, según ha informado la prensa colombiana y confirmado su mujer, María Claudia Tarazona.

Tras el atentado, el político de 39 años se encontraba en "estado crítico" y tuvo que ser intervenido en varias ocasiones. La última este fin de semana. En las últimas 48 horas su estado clínico había pasado a "condición crítica" debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central, según informó la Fundación Santa Fe de Bogotá, clínica donde permanecía hospitalizado desde el atentado que sufrió a manos de un menor de 15 años.

El ataque conmocionó a un país en el que la violencia política mata a una persona al día. Uribe Turbay, representante del partido conservador Centro Democrático y principal opositor del presidente Gustavo Petro, estaba improvisando un acto de campaña a las afueras de la capital colombiana cuando recibió tres impactos de bala. Dos en la cabeza y uno en la pierna izquierda.

El autor, un adolescente que podría haber actuado por dinero, fue arrestado rápidamente. A esta detención se sumaron otras dos, mientras las investigaciones continúan y las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis.

María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay y quien con frecuencia informaba sobre el estado de salud del senador, publicó en Instagram una historia en la que confirmó su fallecimiento.

"Pido a Dios que me muestre el camino para aprender a vivir sin ti", escribió, y añadió: "Descansa en paz, amor de mi vida. Yo cuidaré de nuestros hijos".