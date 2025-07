Netanyahu insiste en eliminar a Hamás en Gaza en sus primeras declaraciones tras el anuncio de Trump de un alto el fuego

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha insistido este miércoles en su intención de eliminar totalmente a Hamás, en las que son sus primeras declaraciones públicas tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la supuesta aceptación israelí de una tregua temporal en Gaza.

Hace apenas unas horas, Trump había explicado a través de Truth Social, que Israel había acordado una "propuesta final" para un alto el fuego de 60 días. Un trato no hecho público pero sobre el que se especula que recogía la la liberación de 10 rehenes israelíes con vida y la entrega de los cuerpos de otros 15. Es decir, la mitad de los secuestrados que aún permanecen en Gaza.

"No habrá Hamás. No habrá un Hamastán. Eso se terminó y no volverá a ocurrir", ha señalado Netanyahu durante un discurso recogido por la agencia Reuters. Por su parte, Hamás ha mostrado su interés en lograr un alto el fuego, pero que "ponga fin a la guerra".

