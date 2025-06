Donald Trump ha utilizado la plataforma Truth Social en la noche del domingo para presumir de la efectividad del ataque lanzado por los bombarderos B-2 estadounidenses sobre las instalaciones nucleares de Irán. "Se produjeron daños monumentales (...) ¡Destrucción completa es el término preciso!", ha asegurado.

En otra publicación, el mandatario republicano ha sugerido que respalda un "cambio de régimen" en la República Islámica, a pesar de que su presidente JD Vance lo haya negado, como también ha negado que EEUU se encuentre en guerra con Irán.

"No es políticamente correcto usar el término 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní no puede HACER IRÁN GRANDE DE NUEVO, ¿por qué no habría un cambio de régimen?", escribió Trump.

El mandatario concluyó su mensaje con las siglas MIGA, en referencia a 'Make Iran Great Again' (Hacer Irán Grande de Nuevo), emulando su lema de campaña 'Hacer Estados Unidos Grande de Nuevo'.