Irán promete conseguir la bomba nuclear incluso si Israel destruye sus plantas: "Hagan lo que hagan, las reconstruiremos"

Los tambores de guerra entre Irán e Israel vuelven a sonar con más insistencia que nunca. Después de semanas intentando frenar los impulsos de Benjamin Netanyahu y apelando a una solución diplomática para el problema nuclear iraní, Estados Unidos recomendó este miércoles medidas extraordinarias a sus delegaciones diplomáticas en los países vecinos a Irán, incluyendo la retirada si se considerara preciso.

En un acto social, el propio Donald Trump reiteró que “Irán no puede tener una bomba nuclear” y dejó claro que “algo” podría pasar en los próximos días, palabras que repitió este jueves en un encuentro con los medios en la Casa Blanca. El problema, como siempre, es la falta de credibilidad del líder republicano. Trump tan pronto asegura que el acuerdo con Irán está cercano como especula con un ataque israelí más o menos inminente o manda a Steve Witkoff a Omán a seguir negociando con el ministro de Asuntos Exteriores persa.

A falta de palabras, habremos de quedarnos con los actos, y la decisión del miércoles desde luego resulta preocupante e indicadora de que Estados Unidos cree que el ataque no va a tardar mucho en llegar. La sexta ronda de negociaciones entre Witkoff y Abbas Araghchi tiene pinta de que será la última. Estados Unidos no está dispuesto, pese a los rumores recientes en sentido contrario, a permitir que Irán siga enriqueciendo uranio. Por su parte, Irán se niega en redondo a dejar de hacerlo, al menos con fines civiles.

“Lo reconstruiremos todo de nuevo”

De hecho, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, respondió este jueves con tono desafiante a las preguntas relativas a un posible ataque de Israel: “Pueden tirar una bomba y acabar con todo, pero el programa está en nuestras cabezas y tarde o temprano lo reconstruiremos de nuevo”. Ese era precisamente el miedo que siempre mostró la Administración de Joe Biden y la razón por la cual instaron varias veces a Netanyahu a reprimir sus instintos, por mucho que, desde la oposición, Trump animara a Israel a “borrar” el programa nuclear iraní de la faz de la tierra.

La preocupación de Biden, su secretario de Estado, Antony Blinken, y su consejero de seguridad nacional, Jake Sullivan, era que un ataque de Israel no solo no consiguiera terminar con todos los laboratorios de tecnología nuclear —se da por hecho que muchos permanecen escondidos a varios metros bajo tierra— sino que sirviera de excusa al régimen de los ayatolás para lanzarse sin complejos en busca de la bomba nuclear, algo que podrían lograr en muy poco tiempo. Hasta la fecha, Alí Jamenei siempre ha insistido en que su país no busca armamento atómico al considerar que va contra los designios divinos. Otra cosa es lo que Israel se crea a Jamenei, claro.

Porque el caso es que aquí la decisión la va a tomar Israel y nadie más. Lo lógico es que, si la reunión de Omán va a ser el sábado, se espere al menos a que dicha reunión termine y el fracaso diplomático se consume. Lo contrario sería casi un desafío al propio presidente Trump cuya estrategia de “paz mediante la fuerza” ya ha fracasado en Ucrania, ha fracasado en Gaza y va camino de fracasar también en Irán, salvo giro de última hora en los acontecimientos.

Putin se ofrece como mediador

Trump consideró que colocar a Steve Witkoff como negociador internacional pese a no tener ninguna experiencia previa en el campo era una genialidad. De hecho, la figura de Witkoff se ha convertido en la principal de la diplomacia estadounidense, por encima de Marco Rubio, Pete Hegseth o en su momento, Mike Waltz. El empresario se reunirá este viernes con Ron Dermer, asesor personal de Netanyahu, y con el jefe del Mosad, David Barnea, antes de viajar a Omán. No se entiende que el secretario de Estado no se esté ocupando en primera persona de estas cuestiones.

Por su parte, Putin, especialista en oler sangre, quiso dejar claro su apoyo a Irán, socio primordial de Rusia, pero también dejó caer que podía mediar en el asunto. En concreto, el Kremlin se ofrece para guardar el uranio enriquecido iraní que exceda de la cantidad establecida por la Agencia Internacional de la Energía Atómica. En todo este continuo huracán geopolítico, a menudo se nos olvida de que buena parte del interés que tiene Trump en quedar bien con Putin es precisamente el hecho de que Rusia sea aliado de Irán.

De ahí, tal vez, que en las últimas horas hayamos visto un nuevo giro estadounidense en favor de Moscú, con mensajes optimistas, difusas referencias a la Segunda Guerra Mundial y la alianza con Stalin —por cierto, georgiano— y nuevos ataques a Ucrania. El propio Hegseth declaró ante el Senado que Rusia es el agresor, sí, pero que el objetivo es acabar la guerra “como sea”, aunque esa solución no guste a todo el mundo y no le guste ni siquiera a los propios senadores; entre ellos, Lindsey Graham, amigo personal de Trump y firme defensor de Ucrania en el conflicto desde el primer día.

“Puede ser un baño de sangre”

De confirmarse el ataque de Israel a Irán, sería el tercero en poco más de un año. Los dos primeros fueron represalias a sendas ofensivas iraníes y este tercero sería, sin duda, mucho más letal. Desde Teherán, han querido dejar claro que no van a quedarse mirando. En estos últimos quince meses, Irán ha sufrido numerosos reveses militares: el castigo constante a Hamás en Gaza, la desaparición de Hezbolá como factor desestabilizador en Líbano y la pérdida de un aliado como Bashar Al Asad en Siria. En otras palabras, el régimen está tocado.

Ahora bien, fuentes oficiales del Gobierno iraní aseguraron a Axios que tenían listo el contraataque sobre Israel y que habrían incluso determinado ya los objetivos. Pese a que los dos primeros ataques, con misiles y drones, apenas hicieron cosquillas en la Cúpula de Hierro israelí, la inteligencia estadounidense teme que, en esta ocasión, todo sea distinto y que las defensas antiaéreas no puedan absorber la enorme cantidad de drones que Irán viene preparando desde hace meses para un momento así.

En ese sentido, desde EEUU afirman que puede haber un “baño de sangre” si Irán decide atacar núcleos de población, algo a lo que se sentiría legitimado si Israel acaba con infraestructuras clave en el día a día de los iraníes. El problema es que, desde al menos el 7 de octubre de 2023, Netanyahu vive cada decisión como un dilema existencial para el futuro de Israel como estado. Necesita acabar con todos sus enemigos y la ansiedad le hace querer hacerlo con todos a la vez. Si es una buena estrategia o no, está por verse.