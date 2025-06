Estos son los generales de la Guardia Revolucionaria y los cerebros del programa nuclear de Irán eliminados por Israel

Alrededor de las tres de la mañana las bombas despertaron a los iraníes. Lo que durante años fue una retórica desafiante y amenazadora se ha materializado en el despliegue de unos 200 cazas israelíes para atacar decenas de objetivos militares y nucleares en el país. El primer ministro Benjamin Netanyahu adelanta que sólo es el comienzo. "Esta operación", ha comunicado en un vídeo en inglés, "llevará tantos días como requiera eliminar esta amenaza".

Los primeros caídos en combate son tres generales y dos científicos del programa nuclear. Las piezas mayores son el comandante de la Guardia Revolucionaria, Hosein Salamí, el militar más poderoso en Teherán desde Qasem Soleimani; y Mohammad Baqeri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y segundo comandante en rango después del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí. Qolamalí Rashid, comandante en jefe adjunto de las Fuerzas Armadas, cierra la lista. Al menos por el momento.



Los cerebros del programa nuclear asesinados son Fereydún Abasí, exdirector de la Organización de Energía Atómica de Irán, y Mohammad Mehdi Tehranchi, físico teórico y presidente de la Universidad Islámica Azad en Teherán. Es muy probable que haya otros miembros de sus equipos entre los muertos.

Israel parece seguir parte del guion del Líbano. La duda es si piensa ir tan lejos. En septiembre del año pasado eliminó uno por uno a los líderes de Hezbolá en una operación de doce días que culminó con el asesinato de Hasán Nasralá, el líder y el héroe de la organización.

De esta manera, hace menos de un año, Israel se sacudió en dos semanas la principal amenaza no nuclear de la que disponía Irán, que dedicó décadas a formarlos y armarlos hasta los dientes para intimidar al Estado judío desde un territorio fronterizo. Ahora Netanyahu parece decidido a eliminar la amenaza atómica.

Los objetivos son ambiciosos. Netanyahu ha asegurado que han golpeado "la principal instalación de enriquecimiento de Irán en Natanz". Es decir: es un ataque sin precedentes. "Buscaba destruir", escribe David E. Sanger, el especialista en Irán de The New York Times, "el corazón palpitante del programa nuclear". La planta donde los israelíes saben que están enriqueciendo uranio a niveles que no pueden ser para uso civil.

No hay noticias sobre las instalaciones de Fordow. "Es un objetivo mucho más difícil, enterrado profundamente bajo una montaña", explica Sanger. "Está diseñado para quedar fuera del alcance de Israel".

La operación es más arriesgada que las anteriores y Estados Unidos, a la luz de las declaraciones de sus altos funcionarios, no la respalda. Ayer mismo Donald Trump declaró que "prefería el camino más pacífico" y encomendó a sus diplomáticos que cerraran un acuerdo nuclear con los iraníes. Las negociaciones se han alargado y Netanyahu ha aprovechado la oportunidad.

"Irán está a nada de obtener un arma nuclear", declara una fuente diplomática de Tel Aviv. "La amenaza que representa Irán es inminente, e Israel no ha tenido más opción que eliminarla antes de que sea demasiado tarde".

Irán promete venganza. "El régimen sionista criminal", arranca un comunicado de la Guardia Revolucionaria, "pagará un alto precio por este crimen que se cometió con el conocimiento de los malvados gobernantes de la Casa Blanca y el régimen terrorista de los Estados Unidos". Esta misma semana aseguró que atacaría posiciones americanas en la región si sufrían una agresión como la que han sufrido. Tiene donde elegir.

Teherán puede responder, también, con un lanzamiento de misiles balísticos contra Israel o sabotear el transporte marítimo en Ormuz. Lo que no está claro es que el régimen disponga de las armas necesarias para infligir daño sobre su objetivo ni el ánimo de unir a los árabes en su contra. Una mala ejecución de su venganza proyectaría una imagen de debilidad más peligrosa que las bombas.