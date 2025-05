Israel investiga el uso de prisioneros palestinos como escudos humanos por las FDI en Gaza: "Está prohibido"

Israel está investigando si su Ejército ha utilizado a prisioneros palestinos como escudos humanos en la Franja de Gaza. Supuestamente, soldados israelíes enviaban a los gazatíes retenidos a edificios y túneles para comprobar si había bombas u hombres armados.

Ante esta sospecha, el Ejército israelí ha lanzado un comunicado: "El uso de palestinos como escudos humanos, o de cualquier otra forma coaccionarlos para que participen en operaciones militares, está estrictamente prohibido en las órdenes de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)".

De este modo, la División Central de la Policía Militar de Israel ha abierto investigaciones tras sospechas de involucrar a palestinos en misiones militares.

Esto se produce después de que este sábado, la agencia de noticias Associated Press publicase un artículo en el que confirmaba, mediante testigos, el uso de personas palestinas como escudos humanos.

"Me golpearon y me dijeron: 'No tienes otra opción; haz esto o te mataremos'", le confiesa un testigo a Associated Press.

En total, siete palestinos han descrito a la agencia de noticias haber sido utilizados como escudos humanos en la Franja de Gaza y Cisjordania.

“Estos no son relatos aislados; apuntan a un fallo sistémico y a un terrible colapso moral”, declaró a Nadav Weiman, director ejecutivo de Rompiendo el Silencio, un grupo que recoge denuncias de exsoldados israelíes y que ha recopilado testimonios sobre esta práctica dentro del Ejército.

Además, según informa el medio israelí Haaretz, estas prácticas se han estado llevando a cabo de manera reiterada, bajo el conocimiento de los altos mandos de las FDI y contra civiles palestinos que han sido detenidos de manera específica para este fin.

"Dijeron que nuestras vidas son más importantes que las de ellos, que al final es mejor que nuestros soldados estén vivos a que estallen con un artefacto explosivo", han dicho algunos de los soldados con los que ha podido hablar el citado diario israelí.

Desde que Israel decidiera responder a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, han fallecido ya bajo sus ataques más de 50.000 personas en la Franja de Gaza. Mientras tanto, las negociaciones para un alto el fuego continúan estancadas.