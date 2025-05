"Tendrán un pan de pita al día": Netanyahu impide el reparto de ayuda humanitaria de la UE tras dejar entrar sólo 100 camiones

La guerra israelí en Gaza atraviesa un punto de inflexión que, una vez más, coloca contra las cuerdas a Benjamin Netanyahu. Los líderes de Francia, Canadá y Reino Unido emitieron el lunes un comunicado conjunto para rechazar la expansión de las operaciones militares israelíes en la Franja. Una ampliación de la ofensiva, bautizada como Carros de Gedeón, que, según el primer ministro, pretende tomar el control de la totalidad de Gaza para eliminar a los remanentes de Hamás.

París, Ottawa y Londres, sin embargo, exigieron al Gobierno de Netanyahu que detuviera la guerra cuanto antes y permitiera “de inmediato” la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino, donde cerca de 60.000 personas han perdido la vida en cuestión de diecinueve meses, según el recuento de las autoridades sanitarias locales. La mayoría de las víctimas mortales son mujeres y niños.

“El nivel de sufrimiento humano en Gaza es intolerable”, recoge la declaración por escrito que suscribieron los primeros ministros británico y canadiense, Keir Starmer y Mark Carney, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Los tres mandatarios advierten en el texto que el hecho de bloquear la entrada de “asistencia humanitaria esencial para la población civil” por parte de las autoridades israelíes “corre el riesgo de violar el Derecho Internacional Humanitario”.

Netanyahu anunció el domingo que permitiría la entrada de diez camiones con ayuda humanitaria en Gaza. Una medida que los líderes de Francia, Canadá y Reino Unido consideraron “totalmente insuficiente” ante el riesgo, cada vez más elevado, de hambruna en la Franja. El proceso para facilitar la llegada de suministros básicos a Gaza debe incluir, de acuerdo con los tres países firmantes, una “colaboración con la ONU para garantizar la reanudación del suministro de ayuda conforme a los principios humanitarios”.

Israel llevaba impidiendo desde el pasado mes de marzo el ingreso de alimentos, medicinas y combustible en la Franja con la justificación de evitar que los suministros cayeran en manos de Hamás. Una política que Tom Fletcher, secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, no dudó en tachar de “genocidio” durante una sesión informativa del Consejo de Seguridad celebrada la pasada semana.

Después de once semanas de asedio, el Gobierno israelí aseguró haber levantado parte de las restricciones que había impuesto sobre el enclave. Una medida tibia que, según confesó el propio Netanyahu, respondía a la presión de los “amigos” de Israel en todo el mundo, y especialmente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Los congresistas norteamericanos hicieron saber al primer ministro israelí que no aceptarán más “imágenes de hambruna masiva” y que, en ese caso, no podrán mantener su respaldo a su operación militar.

El ministro israelí de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir, presumió, sin embargo, de haber limitado el alcance de la medida. “Lo que llegará en los próximos días es un poco para las panaderías que distribuyen pitas a la gente y para las cocinas públicas que dan una ración diaria de comida cocinada”, escribió en un mensaje el líder de la extrema derecha religiosa. “Los civiles en Gaza recibirán un pan de pita y un plato de comida, y eso es todo”.

Más de 24 horas después del anuncio israelí, de hecho, la ayuda humanitaria todavía no había sido distribuida, según declaró este martes en rueda el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, que informó de que el lunes accedieron a través del cruce de Kerem Shalom cuatro camiones con comida para bebés y que este martes lo hicieron varias decenas más, cargados de harina, medicinas, suministros nutricionales y otros productos básicos.

“Hoy, uno de nuestros equipos esperó varias horas la luz verde de Israel para acceder al área de Kerem Shalom y recoger los suministros nutricionales. Lamentablemente, no pudieron trasladar esos suministros a nuestro almacén”, denunció el portavoz de la ONU, que confirmó haber recibido previamente el permiso de Israel para el ingreso de 100 camiones adicionales con ayuda humanitaria.

La comunidad internacional cambia de parecer

“Condenamos el lenguaje aberrante utilizado recientemente por miembros del Gobierno israelí, insinuando que, ante la destrucción de Gaza, los civiles comenzarán a reubicarse. El desplazamiento forzado permanente constituye una violación del Derecho Internacional Humanitario”, añadieron en su comunicado Macron, Carney y Starmer.

En caso de que Israel ignore sus exigencias, escenario más que probable, los tres líderes garantizaron que no se quedarán de brazos cruzados y que tomarán “nuevas medidas concretas” en señal de represalia. Reino Unido dio el primer paso en esta dirección. El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, anunció este martes que el Gobierno laborista había decidido suspender las negociaciones del acuerdo de libre comercio con Israel.

Macron, Carney y Starmer también exigieron a Hamás la liberación de los 58 rehenes que permanecen retenidos en Gaza. En este apartado, los tres líderes recordaron que Israel “sufrió un ataque atroz el 7 de octubre” y que siempre han respaldado su derecho a “defender a su población contra el terrorismo”. “Pero esta escalada es totalmente desproporcionada”, concluyeron.

Francia, Canadá y Reino Unido mostraron, además, su oposición “a cualquier intento de expandir los asentamientos ilegales en Cisjordania”. Asentamientos que, denuncian, “son ilegales y socavan la viabilidad de un Estado palestino, así como la seguridad de israelíes y palestinos”.

Trump se lo piensa

“Al pedir a Israel que ponga fin a una guerra defensiva por nuestra supervivencia antes de que los terroristas de Hamás en nuestra frontera sean eliminados, y al exigir un Estado palestino, los líderes de Londres, Ottawa y París están otorgando un enorme premio al ataque genocida contra Israel del 7 de octubre, mientras alientan más atrocidades como esa”, replicó Netanyahu, que no dudó en utilizar como argumento a su favor el respaldo de Donald Trump a su plan para tomar el control militar de Gaza, expulsar a los más de dos millones de palestinos —nadie sabe adónde— y reconstruir el enclave para convertirlo, según la definición que utilizó el presidente de Estados Unidos, en “la Riviera de Oriente Próximo”. Un plan que, en caso de llevarse a cabo, constituiría una limpieza étnica.

La postura de Trump sobre la posguerra en Gaza no parece estar del todo clara, sin embargo. El mandatario estadounidense emprendió la semana pasada una gira diplomática por Oriente Próximo para estrechar lazos con las tres principales petromonarquías del Golfo, que exigen un alto el fuego en Gaza, y eludió visitar Israel.

Su vicepresidente, JD Vance, consideró este martes hacer una escala en Tel Aviv tras asistir a la misa inaugural del papa León XIV, pero finalmente no lo hizo para evitar que el gesto se interpretara como un respaldo de la Administración estadounidense a la renovada invasión israelí de Gaza, según informa el digital Axios. Un respaldo que no existe, al menos en los términos que espera Netanyahu. Tanto es así que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, presiona para que las partes reanuden en Doha las negociaciones de alto el fuego.

A las denuncias de París, Ottawa y Londres se ha sumado, entre otras capitales occidentales, La Haya, que instó a la Unión Europea a revisar su acuerdo de asociación con Israel a la luz de la catástrofe humanitaria en Gaza. La petición del Gobierno de Países Bajos contó a su vez con el respaldo del ministro francés de Exteriores. “El acuerdo tiene una dimensión política y también comercial. No conviene a nadie que se cancele, pero la situación en Gaza nos obliga a aumentar la presión”, reconoció este martes Jean-Noël Barrot, que confirmó que Francia está decidida a reconocer el Estado palestino. Un gesto que, como adelantó su homólogo británico, David Lammy, también prepara Reino Unido.

La Comisión escuchó las peticiones de la mayoría de sus socios y, en la tarde del martes, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, anunció en rueda de prensa que examinará a fondo el acuerdo comercial de la UE con Israel a expensas de que el Estado hebreo desbloquee la ayuda humanitaria en la Franja.

“La situación en Gaza es catastrófica. La ayuda que Israel ha permitido ingresar es, por supuesto, bienvenida, pero es una gota en el océano. La ayuda debe fluir de inmediato, sin interrupciones y a gran escala, porque eso es lo que se necesita”, reconoció Kallas, que considera “necesaria la presión para cambiar la situación” que sufren los gazatíes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, caminan hacia la entrada de la Casa Blanca, el 7 de abril de 2025. Leah Millis Reuters

Oposición interna

Yair Golan, cara visible de la izquierda israelí, considera que la renovada operación militar en Gaza convertirá a Israel en un Estado paria. “Israel va camino a convertirse en un estado paria, como lo fue Sudáfrica, si no volvemos a comportarnos como un país sensato”, declaró el antiguo general del ejército hebreo en la radio pública Reshet Bet. “Un país sensato no lucha contra civiles, no mata bebés como pasatiempo y no se propone como objetivo expulsar poblaciones”.

No es la primera vez que este militar en la reserva, líder de Los Demócratas, una coalición minoritaria de izquierdas de la que forman parte el Partido Laborista y Meretz, advierte de las repercusiones negativas que puede generar en la comunidad internacional la política israelí hacia los palestinos, pero sus declaraciones agitaron la sociedad israelí.

Netanyahu no tardó en arremeter contra el líder opositor. “Mientras libramos una guerra en múltiples frentes y lideramos esfuerzos diplomáticos complejos para liberar a nuestros rehenes y derrotar a Hamás, Golan y sus amigos de la izquierda radical están repitiendo los libelos de sangre antisemitas más despreciables contra los soldados de las FDI y contra el Estado de Israel”, expresó el primer ministro.

¿Resistirá Netanyahu a las presiones para acabar con la guerra en Gaza? “Israel depende existencialmente de los Estados Unidos y, en cierta medida, de Europa, y Netanyahu no tiene más opción que escuchar si ellos deciden ejercer la influencia que tienen. No pueden seguir combatiendo sin las bombas estadounidenses”, traslada a este periódico la analista Nomi Bar-Yaacov.

Pero las dudas sobre la conducta del primer ministro israelí persisten. Netanyahu es consciente de que, en caso de detener la guerra, como exige buena parte de la comunidad internacional, perderá el apoyo de Ben-Gvir y de Bezalel Smotrich, representantes de la extrema derecha religiosa, cruciales para mantener en pie la coalición de gobierno. Y Golan lo sabe. “El significado de mis palabras fue claro: esta guerra es la realización de las fantasías de Ben Gvir y Smotrich, y si les permitimos llevarlas a cabo, nos convertiremos en un Estado paria”.