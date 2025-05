Israel asegura que trabaja en llegar a un acuerdo con Hamás para un alto al fuego: incluiría la "liberación de todos los rehenes"

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha comunicado este domingo que el equipo negociador de rehenes de Israel está "agotando las posibilidades" para llegar a un acuerdo sobre el fin de la guerra en Gaza.

Entre las posibilidades que baraja el equipo negociador de Israel se encuentra la propuesta del enviado especial estadounidense Steve Witkoff.

“Bajo la dirección del primer ministro, incluso a esta hora, el equipo negociador en Doha está trabajando para agotar todas las posibilidades de un acuerdo, ya sea según el esquema de Witkoff o en el marco del fin de la guerra, que incluiría la liberación de todos los rehenes, el exilio de los terroristas de Hamás y el desarme de la Franja de Gaza”, ha comunicado el equipo de Netanyahu.

La propuesta estadounidense engloba una extensión de la primera fase del alto el fuego de semanas durante la que se liberaría a en torno a la mitad de los rehenes vivos que quedan en Gaza, pero que no comportaría el fin de la guerra y la retirada de Israel de la Franja, como pide Hamás.



La otra posibilidad compartida por la oficina para un acuerdo se enmarca en el "fin de los combates", la cual incluiría la liberación de los rehenes israelíes en Gaza, la expulsión de los miembros de Hamás del enclave palestino y el desarme de la Franja de Gaza.



No obstante, hasta ahora, el Gobierno israelí se había limitado a decir que Israel solo negociaría una tregua dentro de la propuesta de Witkoff, que no gusta a Hamás porque no comporta un fin de la guerra, sino una prolongación del alto el fuego.



"Gracias a la política [de Netanyahu] de ejercer presión militar y diplomática, el gobierno ha logrado hasta ahora traer a casa a 197 rehenes y está haciendo todo lo posible para devolver a los 58 cautivos restantes", continúa el comunicado.

Negociaciones en Doha

El viaje a Doha de la delegación israelí se ha producido coincidiendo con la aprobación por parte del Gabinete de Seguridad de Israel de una extensión de las operaciones en Gaza y con la intensificación de los ataques a la Franja, que en los últimos días se están cobrando la vida de más de cien personas al día.

Estos ataques, algunos de los cuales han matado a familias enteras de hasta 20 miembros, se han producido contra viviendas, hospitales y escuelas que albergan a refugiados, y han provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas desde las localidades más al norte hasta la Ciudad de Gaza, ubicada un poco más al sur.