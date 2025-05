Irán quiere negociar un acuerdo nuclear con Estados Unidos a cambio de que se levanten las sanciones económicas

Irán está dispuesto a alcanzar un acuerdo nuclear con Estados Unidos a cambio de que se levanten las sanciones económicas que pesan contra el régimen de Teherán, según un alto asesor del líder supremo iraní.



Ali Shamjaní, asesor político, militar y nuclear del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, afirma en unas declaraciones a la NBC que Irán estaría dispuesto a no fabricar armas nucleares y a deshacerse de sus reservas de uranio altamente enriquecido, que puedan utilizarse con fines militares.



Según Shamjaní, Irán enriquecería uranio a los niveles mínimos necesarios para su uso civil y, si hay acuerdo, permitiría además que los inspectores internacionales supervisaran el proceso, todo ello a cambio de que Estados Unidos levante todas las sanciones económicas contra Irán.



Las declaraciones de este alto cargo se producen horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidiera ayuda a Catar en las negociaciones nucleares con Irán a un acuerdo nuclear, aunque incluyendo la amenaza de que la opción "no amigable es un camino violento que no quiero".



"Negociar un acuerdo con Irán es con diferencia el camino más amigable. Solo hay dos caminos: el amigable y el no amigable y el no amigable es un camino violento", advirtió Trump en unas palabras durante la cena de Estado en el palacio Lusail de Doha organizada en honor del presidente estadounidense por el emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani.



Irán ha denunciado que las posturas contradictorias de las autoridades estadounidenses sobre su programa atómico "dificultan" las negociaciones nucleares entre las partes.



Irán y Estados Unidos comenzaron el pasado 12 de abril las conversaciones nucleares, después de que Trump llamara a Teherán a negociar un acuerdo y amenazara con un ataque militar en caso de no alcanzar un pacto sobre su programa atómico.



Irán y EEUU han tenido cuatro rondas de las conversaciones nucleares, la última el pasado domingo en Mascate, Omán, en la que acordaron continuar las negociaciones, aunque todavía no han anunciado la fecha y el lugar de la siguiente reunión.



En la entrevista del este miércoles con la NBC, Shamjaní expresó su preocupación por la posibilidad de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, intente descarrilar el proceso mediante presiones extraoficiales en Washington.



"Si los estadounidenses eliminan el efecto Bibi (como se le conoce a Netanyahu), podrán firmar el acuerdo fácilmente", declaró Shamjaní.