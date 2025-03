Jameneí tilda de "engaño" la invitación de Trump a negociar: "Ya había un acuerdo negociado y firmado que él mismo rompió"

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, tachó este miércoles la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, a negociar de “engaño”, poco después de que llegara a Teherán un emisario con una carta del republicano.

“Cuando el presidente de Estados Unidos dice que está listo para negociar con Irán y nos invita a dialogar, está engañando a la opinión pública del mundo”, dijo Jameneí en un encuentro con estudiantes en Teherán, en unas declaraciones recogidas por la agencia estatal IRNA.

La máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica aseguró que Trump invita a dialogar para poder decir que “Irán rechaza negociar” y recordó que en su primer mandato abandonó el pacto nuclear de 2015.

Ese pacto limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones y fue firmado entre Irán y Alemania, Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos, que lo abandonó y reimpuso unilateralmente medidas económicas contra Teherán.

Tras la salida estadounidense del acuerdo nuclear, Irán enriquece uranio muy por encima de lo permitido y ya posee 274 kilos enriquecidos al 60 % de pureza, cercano al uso militar del 90 %, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

“Nos sentamos, negociamos durante varios años y esta misma persona rompió el acuerdo que ya estaba completamente negociado y firmado. ¿Para qué vamos a negociar si sabemos que no cumplirá?”, se preguntó.

Irán responderá si es atacado

Respecto a las amenazas militares de Trump, Jameneí afirmó que Irán no busca una guerra, pero aseguró que responderá si es atacado por Estados Unidos o sus aliados. "Iniciar una guerra no es una calle de un solo sentido; Irán tiene la capacidad de contraatacar", dijo.

El político de 85 años afirmó también que si Irán no posee el arma atómica es porque así lo eligió el país, no porque Estados Unidos pueda impedirlo. “Si hubiéramos querido construir armas nucleares, Estados Unidos no habría podido detenernos. No las tenemos ni las perseguimos porque elegimos no hacerlo, por nuestras propias razones”, aseveró.

Además, afirmó que si el objetivo de negociar es levantar las sanciones económicas que Washington ha impuesto sobre Teherán, negociar con Estados Unidos no llevará a ello. “Al contrario, hará que el nudo de las sanciones sea aún más difícil de desatar”, aseguró Jameneí.

Las palabras del líder religioso se producen horas después de que llegase a Irán Anwar Gargash, asesor presidencial emiratí, para entregar una carta de Trump, en la que supuestamente insta a Teherán a negociar su programa nuclear.

El presidente estadounidense anunció el viernes que había enviado una carta a los líderes iraníes en la que instaba a negociar el programa nuclear del país persa e hizo referencias a una posible acción militar en caso de que no se produzca un diálogo.

Al mismo tiempo que ha llamado a negociar, el republicano ha retomado la llamada política de “máxima presión” contra Irán y aprobado nuevas sanciones para cortar la venta de petróleo iraní.

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, rechazó el martes lo que calificó como amenazas de Estados Unidos y espetó al mandatario estadounidense: “Haz lo que te dé la gana”.