Putin, a dos bandas: anuncia ejercicios militares con Irán y China mientras relaja las tensiones con Trump

Mientras que Vladimir Putin parece estrechar lazos con Donald Trump, también refuerza los 'Lazos de Seguridad 2025' con Irán y China para "profundizar la confianza militar mutua y la cooperación pragmática entre los ejércitos de los países participantes". Movimientos estratégicos que evidencian el doble filo de las relaciones con Moscú.

Las armadas de China, Irán y Rusia anunciaron el domingo que "a mediados de este mes" realizarán ejercicios conjuntos en las inmediaciones del puerto iraní de Chabahar, en el golfo de Omán. Durante las maniobras practicarán acciones como "búsqueda y rescate conjuntos, combate contra objetivos marítimos y controles de daños".

Un anuncio que se produce un día después de que Irán rechazara la propuesta de Trump para frenar su programa nuclear, el cual Rusia anima a negociar. El líder supremo iraní, Ali Jamenei, defendió que "la insistencia de algunos gobiernos prepotentes en entablar negociaciones no busca resolver los problemas, sino avasallar e imponer sus demandas"; sin embargo, el Kremlin instó a que ambas potencias "resuelvan todos los problemas a través de la negociación", recordando su posición como mediador "estando dispuesto a hacer de todo para conseguirlo".

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, habla durante una reunión en Teherán. Reuters

El Ministerio de Defensa del gigante asiático anunció en un comunicado que su Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) enviará al destructor Baotou y al buque de aprovisionamiento Gaoyouhu para participar en las maniobras junto a la potencia chií y Moscú.

Estos ejercicios son de carácter anual. El año pasado se celebraron en fechas similares, también en aguas del golfo de Omán, y contaron con la participación por parte de las fuerzas chinas del destructor de misiles guiados Urumqi, la fragata de misiles Linyi y el buque de suministro Dongpinghu.

La edición del año pasado coincidió con los combates de los rebeldes hutíes en Yemen contra los buques de guerra estadounidenses y británicos estacionados en el mar Rojo para "proteger" la navegación en esta estratégica vía, por donde se calcula que pasa alrededor del 15% del comercio marítimo mundial.

Tensión entre EEUU e Irán

Donald Trump lanzó la semana pasada una amenaza al régimen iraní a través de una carta en la que advertía de que esperaba que negociaran la detención de su plan nuclear, ya que de lo contrario "lo harían militarmente y sería algo terrible. Washington no puede permitir que tengan un arma nuclear".

Desfile del Día del Ejército Nacional en Teherán. Reuters

El sábado, el líder supremo iraní respondió al 'ultimátum' de EEUU asegurando que no aceptará "las demandas de los países prepotentes que lejos de buscar soluciones a los problemas, quieren avasallar e imponer sus demandas".

Jamenei afirmó que "los gobiernos prepotentes" exigen a Irán que "actúe de tal modo, no vean a tal persona, no fabriquen tal cosa, que sus misiles no tengan un alcance superior a tal. ¿Pero acaso puede alguien aceptar esas cosas?", se preguntó el mandatario, quien insistió en que "las negociaciones son un modo de plantear nuevas reclamaciones".

Ammar Awad Reuters Trump confía el control de Oriente Próximo a un Israel que intenta debilitar a Siria para mantener a raya a Irán

Tras su regresó al poder, Trump ha reimpuesto la llamada política de "máxima presión" contra Irán y aprobado nuevas sanciones para cortar la venta de petróleo iraní.

Jamenei, por su parte, ya había rechazado la posibilidad de negociar al considerar que hablar con Washington "no es sabio, no es inteligente y no es honorable". La máxima autoridad religiosa recordó que Trump abandonó en 2018 el pacto nuclear de 2015, firmado entre Irán y seis potencias y que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones.

Donald Trump, presidente de EEUU, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Reuters

Tras la salida estadounidense del acuerdo nuclear, Irán enriquece uranio muy por encima de lo permitido y ya posee 274 kilos enriquecidos al 60% de pureza, cercano al uso militar del 90%, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Moscú como mediador

Rusia declaró el pasado miércoles que hay "potencial" para un arreglo pacífico del problema nuclear de Irán ante las preocupaciones de Estados Unidos. "La posición rusa es que este problema debe resolverse exclusivamente por medios pacíficos, políticos y diplomáticos. Consideramos que hay potencial para ello", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Además, destacó que Irán es un país aliado de Rusia y que Moscú "está dispuesta a hacer todo lo posible" para alcanzar un acuerdo y "Estados Unidos lo sabe".

El presidente ruso, Vladimir Putin, en una reunión en Moscú. Reuters

Peskov indicó que este problema "se abordó, aunque no detalladamente", en las conversaciones ruso-estadounidenses celebradas en Riad el pasado 18 de febrero, las primeras directas desde que Rusia lanzara su campaña militar en Ucrania, hace tres años.

"Esperamos tratar separadamente este tema (con EEUU). En realidad, eso es lo que se propuso, hacer de esto un área separada de nuestro diálogo, de nuestras consultas en el futuro", subrayó.