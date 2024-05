Blockout 2024, el boicot a los famosos callados sobre Gaza que ha robado 170K 'follows' a Kim Kardashian

El siguiente texto es el único con el que se presenta la página web Blockout 2024 a sus visitantes: Este sitio web es una lista completa de todas las celebrities y empresas que apoyan el genocidio en Gaza, junto con su cambio neto en los suscriptores en los últimos 7 días. Luchemos contra ellos. Bloquéalos, cuéntales a tus amigos lo que está ocurriendo y comparte esta página en tus redes sociales. Hagamos un cambio juntos, juntos somos fuertes.

Así se dirige. Su misión es clara y su mensaje conciso: aquí os damos, dicen, una lista con los nombres de los famosos que se han callado desde el comienzo de la guerra en Gaza y no han denunciado las acciones de Israel en el territorio palestino.

La iniciativa sería anecdótica si fuera sólo una campaña más en solidaridad con Gaza, pero en las últimas semanas el boicot a personajes públicos —especialmente estadounidenses— ha robado más de tres millones de seguidores a reinas de Instagram como Kim Kardashian o su celebérrimo clan familiar: su madre Kris y sus hermanas Kourtney, Khloé, Kylie y Kendall.

El Blockout 2024 es un movimiento novísimo que surgió hace apenas dos semanas, tras la celebración de la anual Gala Met en el museo homónimo de Nueva York. El pasado 6 de mayo, mientras se celebraba el evento, el ejército israelí avanzaba sobre Rafah en una incursión "limitada" cerca de la ciudad del sur de Gaza. El contraste en el mismo feed de las redes sociales entre los atuendos pomposos de la pasarela y las imágenes de la guerra despertó las críticas de miles de personas.

"Vivimos en un mundo distópico", expresaba entonces un usuario en Twitter. El catalizador del movimiento fue el vídeo que publicó la tiktoker Haley Kalil (@haleyybaylee), que se presentó con un look inspirado en María Antonieta para cumplir con el código de vestimenta —'The Garden of Time' (El jardín del tiempo)—.

En su post, Kalil —que ni siquiera fue invitada al evento— aparece fuera del Museo Metropolitano de Arte haciendo playback de la película de 2006 de Sofia Coppola, en la que María Antonieta dice: "Let them eat cake". Ese 'que coman pasteles' o qu'ils mangent de la brioche que supuestamente pronunció la princesa austriaca tras saber que los campesinos de su país no tenían pan encendió la llama del público.

El uso de la frase, que ha pasado a la historia como seña de que los de arriba siempre han vivido de espaldas a las luchas del pueblo, fue pronto calificado de "desafortunado", "insensato" y "lamentable". Lenny, una usuaria de Twitter, dijo: "Creo que hacer ese playback en, literalmente, la fiesta del Capitolio de los Juegos del Hambre mientras bombardean Rafah es un poco jodidamente raro".

A la semana siguiente, Kalil publicó otro vídeo de casi nueve minutos en el que pedía disculpas y reconocía ser "estúpida" por no darse cuenta de cómo se interpretaría el mensaje en medio de la guerra entre Israel y Hamás. Pero ya era demasiado tarde. Aquella escena había desencadenado una campaña improvisada y algo rudimentaria que se basó en dos hashtags: #blocklist y #cancelcelebrities.

A partir del 9 de mayo, estas dos etiquetas sacudieron TikTok. Los usuarios proponían a personajes merecedores de ser 'bloqueados' y alegaban por qué habría que dejar de seguir su contenido: no se habían pronunciado sobre la guerra, habían usado su plataforma para dar el mensaje erróneo o su defensa de Palestina era limitada.

Famosas como Kim Kardashian, Taylor Swift o Beyoncé están en esa lista que hasta el momento no ha dejado de crecer, y que ha tenido como reciente incorporación a Hailey Bieber. En un vídeo, la tiktoker @ladyfromtheoutside justificaba la campaña: "Les dimos sus plataformas. Es hora de recuperarlas, de quitarles nuestras visitas, nuestros 'me gusta', nuestros comentarios, nuestro dinero. Bloqueémolos en todas las redes sociales y plataformas digitales". La usuaria fue más allá y, contra aquella María Antonieta de 2024, pidió una "guillotina digital".

Ahora, Blockout 2024 es una página web austera y escueta en la que se unifican todas las listas que han circulado desde que la Gala Met ofendió a tantas espectadoras. Su interfaz permite contribuir a la lista y proponer a celebrities o empresas que "apoyan el genocidio de Gaza". En las tiendas de aplicaciones, Blockout24 ofrece extensiones para teléfonos y ordenadores que "bloquea el contenido relacionado con una lista predefinida de celebridades" en plataformas populares como Instagram, Facebook y TikTok.

Según Marketing Interactive, la campaña de boicot puede reducir drásticamente las métricas de participación de los famosos. Con menos participación e interacción, los algoritmos de las redes sociales empezarán a quitar prioridad a sus contenidos. "Esto, a su vez, afectará a los acuerdos de marca que son capaces de atraer, lo que a menudo es una fuente crucial de ingresos, especialmente para las personas influyentes [...] El potencial de Blockout 2024 para dar forma al espacio de los creadores en todo el mundo es enorme", cuenta el medio especializado en márquetin. "Los profesionales que no presten atención a esta cuestión pueden salir perdiendo a largo plazo, no solo a corto plazo", explica.

Por ahora, el Blockout 2024 ha dado sus frutos. La cantante más famosa del mundo, Taylor Swift, ha perdido más de 100.000 seguidores gracias al hashtag. Algunas famosas que estaban en el limbo por no haberse pronunciado contra la guerra hasta ahora, como las cantantes Lizzo y Ariana Grande, han empezado a pronunciarse, casualmente, en los últimos días. La primera compartió la semana pasada en redes una página de GoFundMe, y la segunda firmó una carta abierta a Joe Biden para pedir un alto el fuego inmediato. Pero eso no es suficiente: los usuarios han acordado mantenerlas en el punto de mira hasta que demuestren que las celebrities convierten estas acciones aisladas en un discurso sólido contra el 'genocidio'.