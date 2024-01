EEUU "no quiere una guerra en Yemen" pero seguirá atacando a los hutíes en el mar Rojo

Los ataques coordinados por Estados Unidos y Reino Unido en varias ciudades de Yemen la madrugada del viernes no han parecido amedrentar a los hutíes de este país árabe, que siguieron atacando distintos buques en el mar Rojo las horas siguientes al operativo. Al contrario, pese a las advertencias, el líder de este grupo rebelde declaró la tarde del viernes que no pararán hasta "responder y disuadir" a sus enemigos.

La United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) informó el viernes de que se había disparado un misil contra un buque a 148 kilómetros al sureste de la ciudad portuaria yemení de Adén. "Se ha informado de que dos pequeñas embarcaciones han seguido a un buque mercante durante más de una hora", decía la nota de aviso. La UKMTO dijo que las autoridades estaban investigando, y la Asociación Internacional de Armadores Independientes de Petroleros (Intertanko) aconsejó a sus miembros que se mantuvieran alejados del estrecho de Bab al-Mendab, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén, durante "varios días".

Washington ha anunciado que tomará "nuevas medidas" en respuesta a los ataques hutíes en el Mar Rojo, si bien EEUU "no está interesado" en una guerra con Yemen. "No estamos interesados en un conflicto de ningún tipo aquí", dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, a los periodistas en el Air Force One, informa Reuters. "Todo lo que ha estado haciendo el presidente ha sido intentar evitar cualquier escalada del conflicto, incluidos los ataques de anoche", declaró.

Kirby añadió que aún se estaba realizando una "evaluación de los daños de batalla" y que eso podría llevar aún algunas horas, según informó entonces la BBC. Pero, poco después, el presidente Joe Biden hizo una valoración positiva de la noche anterior en un acto en Pensilvania: "Sí, desde luego", respondió a un periodista que había preguntado si los ataques habían sido un éxito.

"No creo que haya habido víctimas civiles. Esa es otra razón por la que es un éxito", contestó. Para el portavoz del Gobierno estadounidense, "los hutíes son los que han hecho escalar la situación. A ellos corresponde tomar una decisión".

Simpatizantes del movimiento hutí empuñan sus fusiles y ondean banderas de Palestina, este viernes en Saná. Reuters

En un comunicado oficial posterior, el presidente declaró: "Dirigí esta acción militar en consonancia con mi responsabilidad de proteger a los ciudadanos estadounidenses tanto en el interior como en el exterior y en defensa de los intereses de seguridad nacional y política exterior de EEUU, en virtud de mi autoridad constitucional como comandante en jefe y jefe del ejecutivo y para dirigir las relaciones exteriores [...] EEUU está dispuesto a tomar nuevas medidas, según sea necesario y apropiado, para hacer frente a nuevas amenazas o ataques. Presento este informe como parte de mis esfuerzos por mantener al Congreso plenamente informado".

Londres fue socio de Washington en el operativo contra las ciudades yemeníes de Taiz, Saná, Sadeh, Bani, Hudaida, Abs y Zubaida. El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, declaró a la NBC que los ataques militares contra los Houthis habían enviado un "mensaje muy claro" de que Reino Unido y EEUU actuarían para mantener abiertas las rutas marítimas, demostrando que "si no se atienden las advertencias, vienen las consecuencias". Y añadió: "Creo que envía un mensaje muy claro a los hutíes. Pero también a Irán".

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, dijo en un comunicado el viernes que todas las partes implicadas en el conflicto en Oriente Medio no deben escalar aún más la situación, "en interés de la paz y la estabilidad en el Mar Rojo y la región en general." Guterres hizo un llamamiento a los hutíes para que pongan fin a sus ataques contra los barcos, al tiempo que pidió a los países que defienden sus buques que respeten el derecho internacional y eviten nuevas acciones que puedan empeorar la situación en Yemen, país devastado por la guerra.

