Irán captura un petrolero en el mar de Omán con 19 tripulantes a bordo

La Armada iraní anunció este jueves la captura de un petrolero en el mar de Omán, horas después de que la Marina Británica denunciase el apresamiento de un buque por "personas armadas no autorizadas” en esas aguas. Irán aseguró en su comunicado que es un "petrolero estadounidense", pero el barco llamado St. Nikolas, de la compañía naviera Empire Navigation, de Grecia.



“La Armada de la República Islámica de Irán anunció la incautación de un petrolero estadounidense en aguas del mar de Omán por orden judicial”, informó la fuerza naval iraní en un breve comunicado difundido por la agencia Tasnim. Las autoridades iraníes no informaron el nombre del buque ni ofrecieron más detalles del mismo.



El breve anuncio se produce horas después de que la Marina Británica informase que un buque fue abordado "por 4-5 personas armadas no autorizadas aproximadamente a las 3.30 GMT" en un incidente que sucedió a 50 millas al noreste de Sohar, en Omán.

Según la agencia estatal griega AMNA, el buque está tripulado por un total de 19 personas, una de nacionalidad griega y 18 de nacionalidad filipina.



El buque en cuestión -cuando todavía navegaba bajo el nombre "Suez Rajan"- estuvo implicado en una disputa de un año en la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos terminó incautando un millón de barriles de crudo iraní que transportaba.



Según AMNA, el barco había cargado en Basora, Irak, unas 145.000 toneladas de petróleo y tenía como destino final la ciudad de Aliaga (Turquía), ya que había sido fletado por la petrolera estatal turca Tupras.



Sin embargo, el buque ahora se está dirigiendo hacia el puerto iraní de Bandar-e-Jask, según un comunicado emitido por la empresa británica de seguridad marítima Ambrey Analytics.

