Israel planea establecer una zona de amortiguamiento en Gaza después de la guerra

Israel planea crear una zona de amortiguación en el lado palestino de la frontera de Gaza para evitar futuros ataques como parte de las propuestas para el enclave después de que termine la guerra.

Por ello, según informa Reuters, el país dirigido por Benjamín Netanyahu ha informado a varios estados árabes sobre sus intenciones, relacionando sus planes con sus vecinos Egipto y Jordania, junto con Emiratos Árabes Unidos, que normalizaron sus vínculos con Israel en 2020.

También han indicado que Arabia Saudí, que no tiene vínculos con Israel y que detuvo un proceso de normalización mediado por Estados Unidos después del estallido de la guerra, había sido informada. Las fuentes no han explicado la forma en la que ha llegado la información a Riad, que oficialmente no tiene canales de comunicación directos con Israel.

La iniciativa no indica un final inminente de la ofensiva de Israel (que se ha reanudado después de una tregua de siete días) pero muestra que dicho país está yendo más allá de los mediadores árabes establecidos, como Egipto o Qatar, mientras busca dar forma a una posguerra.

