Hamás libera a Mia Schem, secuestrada en el festival y primera rehén en aparecer en un vídeo desde Gaza

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó el jueves su "gran alegría" por la liberación de una mujer franco-israelí que permanecía secuestrada en Gaza, y afirmó que París seguirá trabajando por la liberación de los que siguen detenidos por Hamás. La rehén liberada, Mia Schem, de 21 años, fue capturada en un festival junto con muchos de los otros rehenes secuestrados en Gaza. Schem también tiene nacionalidad francesa.

"Comparto esta gran alegría con su familia y con todos los franceses", dijo Macron en un comunicado en X. Junto a Schem ha sido liberada otra mujer israelí, Amit Soussana, abogada de 40 años residente en el kibutz Kfar Aza. Las dos rehenes fueron entregadas a la Cruz Roja, que las trasladó a fuerzas especiales israelíes "adyacentes a la valla de seguridad con la Franja de Gaza", tras lo que ahora se encuentran en territorio israelí y de camino a la base militar de Hatzerim, en el área del desierto israelí del Néguev.

En el caso de Schem, esta fue la primera cautiva de la que Hamás mandó un vídeo donde aparecía pocos días después del inicio de la guerra, en la que se le veía herida de un brazo y pedía a Israel su liberación. "Hola, me llamo Mia Schem. Tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en Sderot. Me lastimé gravemente la mano. Me trajeron a Gaza y me cuidaron en el hospital de aquí", explicaba en la grabación del 17 de octubre.

"Por favor, sacadme de aquí tan pronto como sea posible", pedía la joven hablando en hebreo. "Soy prisionera en Gaza y me atendieron y me hicieron una cirugía que duró tres horas, y todo está bien, y sólo pido que me devuelvan a casa lo antes posible, que me devuelvan con mi familia, por favor sáquenos de aquí lo antes posible", incide Mata Sham, mientras que Abu Obeida, portavoz militar de Hamás, aseguraba que, actualmente, hay entre 200 y 250 rehenes en Gaza. De estos 250, unos 200 están en manos de Hamas, mientras que otros 50 están en poder de otras "facciones de la resistencia y en otros lugares", aseguró.

El Ejército israelí espera que en las próximas horas se entreguen más rehenes, según ha declarado este jueves. Varios medios han apuntado que Hamás envió un listado de diez cautivos que incluye a ocho israelíes y dos personas con doble ciudadanía ruso-israelí, como parte de los diez rehenes diarios con nacionalidad israelí que está entregando en el marco de la tregua.

Con la liberación de estas dos mujeres, ya son 99 los cautivos liberados de Gaza, entre ellos 75 israelíes y 24 extranjeros. Como parte del pacto de canje de rehenes por presos entre Israel y Hamás, desde el pasado viernes se excarcelaron también a 210 prisioneras palestinas. Casi todas ellas son mujeres y menores por ambas partes.

Según anunció Hamás, la lista de 30 presos palestinos que se prevé que sean excarcelados hoy incluye a ocho mujeres ―todas miembros de la comunidad palestina con ciudadanía israelí― y 22 menores, en su mayoría procedentes de distintas gobernaciones de Cisjordania. Todo ello se produce en el séptimo día de tregua entre Israel y Hamás en Gaza, que se amplió este jueves a un día más.

