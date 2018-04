Así se jactan varios soldados israelíes tras abatir a un palestino que rondaba la frontera

Un vídeo divulgado este lunes en el que aparentemente se escucha a soldados israelíes entusiasmados mientras un tirador dispara y derriba a un palestino que se aproxima a la valla de separación, presumiblemente en algún momento de las últimas protestas en Gaza, se ha convertido en viral.

La grabación, que ha abierto las ediciones de los telediarios y se ha compartido de manera masiva a través de la aplicación de mensajes Whatsapp, parece haber sido realizada a través de una mirilla o de prismáticos.

En el vídeo se oye a hombres, probablemente soldados, conversando en hebreo antes del disparo, mientras el tirador apunta al palestino, quien aparece de pie junto a otro acuclillado a unos metros de distancia de la valla fronteriza, frente a un rollo de alambre de espino.

Una voz, probablemente la del comandante, dice: "Cuando salga, tiras. ¿Tienes una bala en la recámara? ¿Le estás apuntando? Dispara".

Pero el tirador contesta que no puede disparar porque las espirales de alambre le tapan la visibilidad.

This video of troops cheering as a sniper shoots Palestinian near Gaza fence is reprehensible. The IDF is investigating, and rightly so. The people of Israel deserve to live in peace, but soldiers should be more dignified than to cheer when people are shot. pic.twitter.com/by49VemAPY