"Bismillah, son las tinieblas": el eslógan viral que moviliza a los manifestantes en Francia y se burla de los policías infiltrados

Francia afronta una nueva jornada de tensión en Orléans por la contraprogramación de protestas antifascistas durante un acto multitudinario de Marine Le Pen.

El Ministerio del Interior francés niega el uso de agentes infiltrados en los grupos de chat de los menores, mientras la frase se extiende como parodia de las fuerzas de seguridad.

El lema ha trascendido las protestas estudiantiles de Francia y ha sido reproducido por manifestantes y activistas en Bélgica e Italia, como la sueca Greta Thunberg.

La frase 'Bismillah, son las tinieblas' se ha convertido en un eslogan viral en Francia tras originarse en un chat de estudiantes que sospecharon de un policía infiltrado.

"Bismillah, c'est les ténèbres" ("Bismillah, son las tinieblas"). Esta extraña frase, que desconcierta a los propios franceses, se ha replicado en las pancartas y las pintadas de los manifestantes en París, Nantes, Marsella y el resto de grandes ciudades de Francia en las protestas que tuvieron su punto álgido en los disturbios del 17 de octubre.

No se trata de una reivindicación o una crítica política per se: su origen se encuentra en el germen de las actuales manifestaciones, la protesta estudiantil iniciada a comienzos de octubre que mantuvo cerrados durante varios días centenares de institutos cerrados. Durante las movilizaciones, los alumnos se estuvieron coordinando mediante aplicaciones como Snapchat.

En uno de estos chats, un usuario registrado como 'Mamadou' publicó el siguiente texto: "¡Saludos! ¡Bismillah, son las tinieblas! ¿Para cuándo es el bloqueo, wallah, hermano? Vamos a petarlo todo. Metedme en el grupo del blocus". La publicación iba acompañada de emojis de la bandera argelina.

Si el mensaje resulta difícil de descifrar para el lector, lo mismo pensaron los estudiantes que usaban ese grupo. El usuario Mamadou parecía querer informarse de los movimientos de los 'black blocs', los grupos de encapuchados violentos que operan durante las manifestaciones, pero la jerga que estaba usando no tenía ningún sentido.

El eslógan grafiteado en los muros de Marsella. REUTERS/Manon Cruz

Al contrario, parecía tratar de imitar sin éxito la manera de hablar de un adolescente de origen musulmán: 'Bismillah' equivale a invocar "en el nombre de Dios" y la expresión "son las tinieblas" vendría a subrayar la gravedad de la situación. El lenguaje forzado, las expresiones erróneas y las preguntas a bocajarro convencieron a los jóvenes de que estaban ante un policía infiltrado.

La captura del mensaje se ha viralizado en las últimas semanas y ha terminado convirtiendo "Bismillah, son las tinieblas" en la representación de la ineficacia de la respuesta policial a las protestas. Varios vídeos de TikTok ironizan sobre un presunto policía infiltrado tratando de sacar información a adolescentes usando su jerga, mezclando referencias a "petardos" para "reventar polis" con el meme de "Six Seven".

El Ministerio de Interior de Francia ha negado que sus agentes estuvieran tratando de infiltrarse en los chats de los menores, y no se ha podido acreditar cuándo se produjo presuntamente la intervención de Mamadou, ni mucho menos de que se tratase realmente de un policía.

Sin embargo, el éxito de la fórmula ha sido arrollador. El 9 de octubre, los manifestantes belgas que se concentraban para protestar contra los recortes presupuestarios en Bruselas mostraron la frase como gesto de solidaridad hacia los estudiantes del país vecino.

Manifestantes franceses parodian el eslógan viral: 'Bismillah, son los tambores' REUTERS/Abdul Saboor

El 13 de octubre, la activista sueca Greta Thunberg visitó a los alumnos en huelga escolar en Seine-Saint-Denis, y según recogió la agencia de noticias italiana ANSA, también pronunció la frase viral para regocijo del resto de jóvenes. Los propios estudiantes italianos la reprodujeron durante las protestas en Milán el 15 del mismo mes.

Esta mescolanza de influencias cristalizó el 17 de octubre en la plaza de la República de París, punto de encuentro de la manifestación oficial y campo de enfrentamientos de los black blocs contra las fuerzas del orden. Se pudieron oír lemas como "siamo tutti antifascisti", tomado de los italianos, o "Todo el mundo detesta a la Policía".

Manifestantes franceses muestran el eslógan viral 'Bismillah, son las tinieblas' en Nantes. REUTERS/Stephane Mahe

Orléans, nuevo punto caliente

El presidente Emmanuel Macron anunciaba en la mañana del jueves que reforzaría el despliegue policial autorizando a los prefectos de Policía a prohibir cualquier concentración cuando exista riesgo de alteración del orden público. Sin embargo, esto choca con el gran acto de arranque electoral que prepara para el fin de semana Marine Le Pen en Orléans.

La líder del partido de extrema derecha Reagrupación Nacional (RN) y favorita para las presidenciales de 2027 ha criticado duramente la inacción del Elíseo durante los disturbios. En el congreso que celebrarán en la histórica ciudad, estrechamente vinculada a la heroína nacional Juana de Arco, se espera que acudan entre 5.000 y 10.000 simpatizantes.

Manifestantes franceses muestran el eslógan viral 'Bismillah, son las tinieblas' REUTERS/Stephane Mahe

Sin embargo, múltiples asociaciones y organizaciones que abarcan a movimientos desde el sindicalismo al antirracismo también se desplazarán a Orléans durante el fin de semana para contraprogramar el acto. Se celebrará desde "un desfile contra el racismo, el fascismo y el imperialismo" a una "aldea antifascista" con puestos de asociaciones y talleres.

En total se espera que lleguen a la ciudad de 130.000 habitantes entre 20.000 y 30.000 personas de toda Francia. Según el prefecto del Loiret, Hugues Mouthou, se calcula que llegarán de "2.000 a 3.000 elementos radicales".

RN ha anunciado que el Gobierno se ha comprometido a desplegar 3.000 policías y gendarmes para blindar el mitin de la candidata en el marco del congreso del partido. "Estamos satisfechos de ese compromiso del Estado", aseguran,

"Además de las fuerzas del orden, contaremos con 200 agentes de seguridad privados", apuntan fuentes del partido.