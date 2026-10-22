La Eurocámara concede el premio Sájarov a la Corte Penal Internacional en plena ofensiva de Trump para desmantelarla

La UE pide a EE. UU. que revoque las sanciones y la Eurocámara propone activar el "estatuto de bloqueo" para proteger a los miembros de la CPI.

La candidatura promovida por el grupo socialista se impuso a las del opositor tanzano Tundu Lissu y las activistas iraníes Taraneh y Romina Rahimi.

El galardón se concede en plena ofensiva de la administración de Donald Trump, que ha impuesto sanciones a jueces y fiscales del tribunal.

El Parlamento Europeo otorga el premio Sájarov 2026 a la Corte Penal Internacional por su defensa del derecho internacional y la justicia.

El Parlamento Europeo ha otorgado este jueves su premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional (CPI), en plena ofensiva del Gobierno de Donald Trump para tratar de desmantelar la institución mediante sanciones contra varios de sus jueces y fiscales.

"La Unión Europea se basa en el respeto del derecho internacional. Con este galardón a la Corte Penal Internacional y sus miembros, la Eurocámara reconoce el importante trabajo de la Corte en defensa del Derecho internacional y la justicia", ha dicho su presidenta, la maltesa Roberta Metsola.

La candidatura de la Corte Penal Internacional, promovida por el grupo socialista europeo, se ha impuesto a los otros dos finalistas: Tundu Lissu, dirigente opositor y defensor de los derechos humanos de Tanzania, propuesto por el PPE y los Conservadores y Reformistas Europeos; y Taraneh y Romina Rahimi, dos hermanas iraníes perseguidas por el régimen de Irán, candidatura presentada por Patriotas por Europa

El premio reconoce la labor de la CPI, desde las investigaciones y los procedimientos judiciales hasta los juicios y la emisión o autorización de órdenes de detención, en países como Afganistán, Rusia, Israel, República Democrática del Congo, Uganda, Malí, Libia y República Centroafricana.

Trump anunció el pasado 9 de octubre su última ronda de sanciones contra la Corte Penal Internacional, que afectan ya a la propia institución. El Gobierno estadounidense ha mostrado reiteradamente su rechazo a las órdenes de arresto emitidas por La Haya contra dirigentes israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, así como por una investigación anterior sobre las acciones de soldados estadounidenses en Afganistán, que la CPI ya ha cerrado.

En la cumbre celebrada la semana pasada en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 reclamaron a Washington que "revoque" las sanciones contra la CPI, pero descartaron anunciar medidas de defensa o represalia al considerar que aún hay "margen para la diplomacia", ya que las restricciones estadounidenses no entrarán en vigor hasta dentro de casi seis meses.

Los líderes europeos se comprometieron, no obstante, a garantizar "la protección efectiva de los tribunales internacionales y sus funcionarios frente a cualesquiera amenazas o sanciones" e instaron a la Comisión de Ursula von der Leyen a "adoptar todas las iniciativas adecuadas" para proteger a la Corte y aliviar las sanciones, en particular las que afectan a empresas de la UE, para que puedan seguir prestándole servicios.

La Alta Representante de la UE de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, tiene previsto viajar este mismo viernes a La Haya para trasladar personalmente el apoyo de los europeos a la CPI.

También la Eurocámara ha expresado ya, en varias resoluciones aprobadas los últimos meses, su profunda preocupación por las crecientes amenazas contra la CPI y las sucesivas rondas de sanciones impuestas desde 2025, especialmente por Estados Unidos, tanto a la institución como a sus fiscales, jueces, personal y colaboradores. A su juicio, estas medidas constituyen graves ataques contra el sistema de justicia internacional.

El Parlamento ha pedido además reiteradamente a la Comisión Europea que active el denominado "estatuto de bloqueo" de la UE para proteger a los miembros de la CPI frente a medidas extraterritoriales y garantizar que la Corte pueda seguir trabajando con plena independencia.

Este instrumento protege a todos los operadores europeos, sea cual sea su tamaño o sector de actividad, al dejar sin efecto en la UE las resoluciones judiciales extranjeras basadas en legislación de terceros países. También les permite reclamar ante los tribunales una indemnización por los daños derivados de la aplicación extraterritorial de esas leyes.

El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que lleva el nombre del físico y disidente político soviético Andréi Sájarov, fue creado en 1988. El Parlamento Europeo lo concede cada año a personas u organizaciones que destacan por su defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales (especialmente la libertad de expresión), los derechos de las minorías, el respeto del derecho internacional, la democracia y el Estado de derecho.

La ceremonia de entrega del Premio Sájarov 2026 se celebrará el 16 de diciembre en Estrasburgo, durante el pleno del Parlamento Europeo.