Marco Rubio durante su visita de Estado a Uzbekistán. REUTERS/Kylie Cooper

Marco Rubio culpa a Elon Musk del corte de Starlink en Ucrania: "No me consta que la Casa Blanca estuviera informada"

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LO ESENCIAL Las claves El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, atribuye a Elon Musk y SpaceX la decisión de restringir y reducir la velocidad de Starlink en Ucrania. Rubio afirma no tener constancia de que la Casa Blanca tuviera conocimiento previo del corte y enmarca la restricción dentro de un contrato comercial privado. Tanto el Pentágono como la administración estadounidense definen la interrupción del servicio satelital como una cuestión comercial sujeta a las condiciones del servicio de SpaceX.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha afirmado que las decisiones relativas al acceso de Ucrania a Starlink correspondían a SpaceX y a Elon Musk, no a la Casa Blanca, insinuando que fue el magnate quien decidió restringir el acceso de Kiev a este servicio.

The Wall Street Journal informó el martes que Musk había ordenado reducir la velocidad de la versión militar de Starlink, Starshield, en la que Ucrania confía para defenderse de los ataques con misiles de Rusia.

El Journal citó a varias fuentes que afirman que Musk, el presidente Donald Trump y funcionarios de la Casa Blanca discutieron el asunto de antemano.

"No me consta que tuviéramos conocimiento previo de esta decisión. Pero eso es irrelevante", declaró Rubio a los periodistas durante un viaje a la India.

"La cuestión de fondo es que [Starlink] se rige por un contrato comercial privado sobre cómo se puede utilizar su equipo y a qué velocidades permitirán que se utilice", apunta Rubio.

Los comentarios de Rubio abundan en la preocupación en Washington por la capacidad única de Musk para influir en la política exterior de Estados Unidos. También implican un aparente cambio de postura por parte de la administración.

Trump ha declarado públicamente que ni él ni Musk estaban detrás de la desaceleración. Al partir hacia un viaje a Uzbekistán e India el sábado, Rubio había dicho que nadie lo había ordenado, una afirmación que provocó críticas de legisladores de ambos partidos.

"No estoy seguro de que Zelenski sepa de qué está hablando, pero no fue intencionado", dijo Rubio en ese momento.

"No tenemos nada que ver con eso. Yo no... en los Estados Unidos, nadie ordenó que se redujera la velocidad de Starlink. Ocurrió de alguna manera, pero tengo entendido que se ha restablecido", dijo Rubio.

En declaraciones a los periodistas, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, también retrató la interrupción de Starlink como un asunto comercial. Sin embargo, ningún funcionario estadounidense ha dicho públicamente que hayan presionado a SpaceX para revertir los cortes.

"Hay condiciones del servicio que en última instancia deben cumplirse, y ahí es donde Starlink tiene la opción de tomar esas decisiones", dijo Hegseth.

Un punto importante de confusión se relaciona con la diferencia entre los productos Starshield y Starlink de SpaceX. Starshield es esencialmente una versión de grado militar de Starlink desarrollada para el Pentágono.

Rubio sugirió el sábado que Ucrania nunca tuvo acceso a Starshield en primer lugar, mientras que Zelenski ha dicho que tanto Starlink como Starshield en Ucrania se han visto interrumpidos.