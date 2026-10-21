Un caza de combate francés se estrella cerca de Nancy: uno de los dos pilotos ha muerto y el otro está desaparecido

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LO ESENCIAL Las claves Un caza Mirage-2000D del Ejército del Aire francés se estrelló cerca de Rogéville tras despegar de la base de Nancy-Ochey. Uno de los tripulantes del avión ha sido hallado muerto, mientras continúan las labores de búsqueda para localizar al segundo integrante. Los restos de la aeronave fueron encontrados por un dron en una zona boscosa y de difícil acceso tras escucharse una fuerte detonación. Por el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente del caza cuando regresaba de completar su misión.

Un caza Mirage-2000D del Ejército del Aire francés se estrelló el martes a última hora cerca de Nancy, en el noreste del país. Uno de los dos pilotos que manejaban la aeronave ha muerto, mientras prosiguen las labores de búsqueda del segundo tripulante, según las autoridades.

El accidente tuvo lugar hacia las 22:40 horas cerca de la localidad de Rogéville, después de que el caza despegase de la base aérea de Nancy-Ochey. El Ejército del Aire ha explicado en un comunicado que el incidente ocurrió cuando el Mirage-2000D regresaba tras completar una misión.

Uno de los cuerpos de la tripulación, formada por el piloto y el operador del sistema de armas, ha sido recuperado. Todavía se desconocen las causas que expliquen el choque del caza.

Un Mirage 2000D de l’armée de l’Air et de l’Espace, de retour de mission, a été impliqué dans un accident aérien le 20 octobre 2026, vers 22h40, dans le secteur de Rogéville (Meurthe-et-Moselle). Les opérations de recherche et les investigations sont en cours. https://t.co/sBLXHHXEM5 — Armée de l'Air et de l'Espace (@Armee_de_lair) October 21, 2026

El alcalde de Rogéville, Pascal Doyotte, indicó en redes sociales que los restos del avión fueron localizados por un dron después de que se escuchara una fuerte detonación. Varios medios humanos y materiales, incluidos helicópteros, han sido enviados a la zona, escarpada y boscosa, de difícil acceso, para llegar al lugar del accidente.

El Mirage 2000D es un avión de combate polivalente del Ejército del Aire galo especializado en misiones de ataque aire-tierra. La aeronave biplaza puede llevar a cabo misiones tanto de día como de noche y en lugares complejos. Hasta ahora se ha utilizado para operaciones aéreas convencionales y exhibiciones.