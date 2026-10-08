La Policía reconoce que los registros al expríncipe Andrés fueron ilegales: deben decidir si conservan el material incautado

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LO ESENCIAL Las claves La Policía británica admite que las órdenes de registro a las propiedades del expríncipe Andrés en Windsor y Sandringham fueron ilegales. Un tribunal decidirá si los investigadores pueden conservar y utilizar legalmente el material incautado durante los registros declarados nulos. La investigación contra Andrés Mountbatten-Windsor sigue abierta por presunta conducta indebida en cargo público vinculada a Jeffrey Epstein. El rey Carlos III, que retiró a su hermano títulos y honores en 2025, le ha prohibido usar su asignación privada para pagar la defensa legal.

La Policía británica ha acordado que las órdenes judiciales que permitieron a los agentes registrar dos de las propiedades del expríncipe Andrés en febrero no cumplieron con la ley, ha señalado este jueves un juez del Tribunal Superior británico.

No obstante, la investigación policial "continúa abierta" contra el antiguo duque de York por su "presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público", cuando era representante comercial del Reino Unido.

Las órdenes de registro fueron emitidas el 18 de febrero y ejecutadas al día siguiente en Wood Farm, en la finca real de Sandringham, en el este de Inglaterra, y Royal Lodge, en Windsor, al oeste de Londres, como parte de la investigación al hermano del rey Carlos III.

El magistrado, Nicholas Hilliard, indicó durante una vista celebrada este jueves a instancias de Andrés Mountbatten-Windsor que las órdenes ya habían sido anuladas tras el acuerdo alcanzado entre él y la Policía, pero subrayó que esto "no pone fin a la investigación ni significa que toda la investigación fuera ilegal".

La Policía del valle del Támesis, que cubre el área de Windsor, reconoció a su vez que la decisión inicial del tribunal penal londinense de Old Bailey de emitir las órdenes fue incorrecta, dado que los agentes habían utilizado al solicitarlas una disposición legal inadecuada.

El cuerpo recalcó en un comunicado que el acuerdo que llevó a anular las órdenes "se refiere específicamente a una decisión tomada por el tribunal sobre la base jurídica" utilizada y "no constituye un juicio sobre nuestra investigación en curso".

Asimismo, señaló que continúan los procedimientos judiciales para decidir cómo se gestionará el material incautado durante los registros y si puede conservarlo legalmente para respaldar su investigación.

Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido el 19 de febrero, bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, después de que documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sugirieran que había compartido información confidencial con el financiero Jeffrey Epstein durante su etapa como representante comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011.

El antiguo duque de York, que niega las acusaciones, fue interrogado y posteriormente quedó en libertad.

Este escándalo llevó al rey Carlos III a iniciar el 30 de octubre de 2025 el proceso formal para retirar a su hermano sus títulos, honores y el tratamiento de príncipe.

De este modo, pasó a ser conocido como Andrés Mountbatten-Windsor y se le exigió abandonar Royal Lodge, tras lo cual se trasladó a una vivienda en la finca de Sandringham.

Desde entonces cobra un estipendio no precisado que le otorga su hermano el rey de sus finanzas privadas.

Precisamente la semana pasada se supo que el rey le ha prohibido usar este dinero para pagar las costas legales del actual proceso.