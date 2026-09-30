Trump ataca a Burnham por su gestión del intento de atentado en Fairford: EEUU culpa a Irán pero Reino Unido duda

La embajada iraní en Londres rechazó cualquier vínculo con el suceso, mientras crecen las sospechas sobre la influencia de estados hostiles en incidentes recientes en el Reino Unido.

El incidente ha tensado aún más las relaciones entre EE.UU. y Reino Unido, con desacuerdos sobre la gestión y el uso de bases militares para operaciones contra Irán.

Las autoridades británicas mantienen la investigación y señalan la posibilidad de que los implicados actuaran en nombre de un Estado extranjero, sin pruebas concluyentes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró este lunes "sorprendido" por la puesta en libertad bajo fianza de los cinco jóvenes detenidos el domingo junto a la base aérea de Fairford, en el oeste de Inglaterra. "Me sorprende que los hayan soltado. Yo no lo habría hecho", dijo en el Despacho Oval, antes de admitir que el caso "podría" estar relacionado con Irán.

Horas después, el secretario de Estado, Marco Rubio, fue más allá y aseguró en Fox News que lo ocurrido "implica claramente la mano de un actor extranjero". Como es costumbre en su Administración, no aportó ninguna prueba.

Los hechos tuvieron lugar en torno a la una de la madrugada del domingo, cuando una granjera de Whelford, una aldea de Gloucestershire pegada a la base, se encontró al volver a casa tres furgonetas blancas aparcadas en la carretera y a un grupo de hombres encapuchados y con la cara tapada que salieron corriendo al ver su coche.

Una de las furgonetas lucía el logotipo de una distribuidora de combustible, Fuel2U, que después negaría cualquier relación con el vehículo. La mujer llamó a la policía y, en 15 minutos, varios agentes armados tomaron la zona.

Los detenidos —cinco británicos de entre 23 y 25 años, todos vecinos de Londres— quedaron arrestados por delitos relacionados con el manejo de explosivos y preparación de un acto terrorista.

Según una fuente conocedora del caso citada por Reuters, el examen policial de los vehículos determinó que no contenían explosivos, o al menos no aptos para su uso. Tampoco había inteligencia previa sobre la mesa que alertara de algún tipo de sabotaje o acto terrorista, aunque la seguridad de la base se había reforzado en los días previos.

Con todo, Laurence Taylor, jefe de la policía antiterrorista británica, insistió al anunciar las fianzas en que los cinco siguen "bajo investigación", con "condiciones estrictas" sobre su movilidad, y se estudia si actuaron, "a sabiendas o sin saberlo", en nombre de un estado extranjero: Irán, Rusia o algún grupo armado internacional.

El primer ministro británico, Andy Burnham, durante una reunión con miembros del Ministerio del Interior y de la Guardia Costera. Jack Taylor Reuters

Hay que tener en cuenta que Fairford no es una base cualquiera. Aunque pertenece a la RAF, funciona en la práctica como aeródromo estadounidense y de allí despegan los B-1 y B-52 que bombardean Irán desde que Keir Starmer autorizó en marzo su uso para ataques "defensivos", una política que Andy Burnham mantuvo al llegar a Downing Street en julio.

El propio Trump la citó en febrero, junto a Diego García, como posible plataforma para frenar un ataque del régimen de los ayatolás si Teherán no aceptaba un acuerdo. El 23 de julio, la Guardia Revolucionaria advirtió de que cualquier base empleada contra su territorio, Fairford incluida, pasaba a ser un objetivo legítimo.

Del aplauso al reproche

Lo llamativo es que, apenas unas horas después de las detenciones, Trump había presentado la operación como un éxito compartido.

"Fue un trabajo increíble. Los teníamos bajo investigación. Querían causar un gran daño a nuestro fuerte y trabajar con los británicos salió de maravilla", dijo el domingo ante los periodistas en Chicago, donde añadió que los sospechosos llevaban "mucho tiempo" vigilados, algo que choca con la versión de la policía inglesa, como hemos visto.

El lunes, con los cinco ya en la calle, el tono cambió por completo. "Sabemos perfectamente quiénes son. Yo no los habría soltado", insistió Trump, que prefirió no concretar el vínculo iraní: "Podría ser muy concreto al respecto, pero prefiero no decir nada".

"A lot of people are disturbed by the news some of these people are released on bail."



Secretary of State Marco Rubio joins @seanhannity after five terror suspects arrested near RAF Fairford, a key U.S. Air Force base in the U.K., were released on bail as the investigation… pic.twitter.com/ZCvMDf6ZUQ — Fox News (@FoxNews) September 29, 2026

Rubio, por su parte, se mostró algo más diplomático en el programa de Sean Hannity. Reconoció que "a mucha gente" le había inquietado la noticia de las fianzas, pero elogió la colaboración de las autoridades británicas, que "han colaborado mucho y han sido de gran utilidad".

Eso sí, mantuvo en pie la sospecha al recordar que Irán ha amenazado "abiertamente" con atacar intereses estadounidenses en todo el mundo.

No es precisamente el primer choque público entre ambos países. En febrero, Trump ya había exigido a Starmer desde su red social que no cediera Diego García a Mauricio porque podía necesitar la base contra Irán.

Al estallar la guerra, Londres le negó el uso de sus bases alegando el respeto al derecho internacional y solo cedió al día siguiente siempre que fuera para operaciones "específicas y limitadas".

Vista de satélite del atolón Diego García NASA Wikimedia

El presidente estadounidense se declaró "muy decepcionado", aseguró que algo así "probablemente nunca había pasado" entre ambos países y concluyó que Starmer "no es Winston Churchill". El entonces primer ministro le respondió ante los Comunes que su gobierno no creía en "cambiar el régimen en Irán a base de bombardeos desde el aire".

La llegada de Burnham no ha mejorado las cosas. En 2019, siendo alcalde de Manchester, llegó a decir que se negaría a reunirse con Trump. La presidenta del Partido Laborista, Bridget Phillipson, prometió tras la elección como primer ministro del exalcalde que este sería "pragmático" con Washington, pero lo cierto es que Trump no se lo ha puesto fácil.

En septiembre, el presidente estadounidense dudó de que el Reino Unido fuera capaz de recuperar las Malvinas si Argentina volvía a invadirlas y, el día 12, en Dublín, calificó de "fabulosa" la idea de una Irlanda unificada: "Va a ocurrir tarde o temprano. Mejor que ocurra ya".

La ministra de Vivienda, Angela Rayner, se limitó a responder con un resignado "Donald Trump es así".

Londres se remite a su policía

Burnham, que pasó el fin de semana en Liverpool por el congreso anual del Partido Laborista, pidió el domingo a los británicos que no se anduvieran con especulaciones "hasta que las autoridades dejen claros todos los hechos" y presidió el lunes una reunión del comité de emergencia Cobra.

La ex viceprimera ministra británica, Angela Rayner, llega a una reunión de gabinete en Downing Street en Londres. Toby Melville Reuters

Ante los reproches de Washington, el Gobierno ha optado por escudarse en la separación de poderes. Wes Streeting recordó que las fianzas son un asunto de la policía y de la fiscalía, y la segunda de a bordo en el partido, Lucy Powell, fue aún más explícita este martes: son "decisiones operativas" que "no toman los ministros, ni deberían tomar nunca".

De hecho, varios expertos creen que la policía tiene poco a lo que agarrarse. La ley británica permite retener a un sospechoso de terrorismo hasta catorce días sin presentar cargos, de ahí que la rapidez al establecer las fianzas se interprete como señal de que el caso es más débil de lo que parecía.

Chris Phillips, exdirector de la Oficina Nacional de Seguridad Antiterrorista, afirmó en Al Jazeera que el caso ha pasado en cuestión de horas de "parecer una amenaza de primer orden a tener aires de chapuza".

Afzal Ashraf, antiguo alto oficial de la RAF, apunta incluso a un posible intento de robo del gasóleo de calefacción que se guarda en los depósitos de las casas de la zona y cuyo precio se ha disparado con la guerra.

Dan Jukes habla confidencialmente con Nigel Farage durante las elecciones de Clacton-on-Sea Hollie Adams Reuters

Todo esto no ha evitado que Nigel Farage haya intentado sacar partido del incidente. El líder de Reform UK, aliado habitual de Trump, vinculó el domingo lo ocurrido con agentes iraníes llegados en pateras a través del Canal de la Mancha, antes de que la policía confirmara que los cinco detenidos eran británicos.

Su partido encabeza la última encuesta de YouGov, realizada el 27 y 28 de septiembre, con un 25 % de intención de voto frente al 24 % de unos renacidos laboristas.

Los sondeos también reflejan un deterioro sin precedentes de la imagen de Estados Unidos en Gran Bretaña. En enero, sólo el 30 % de los británicos tenía una opinión favorable del país, el dato más bajo desde que YouGov empezó a medirlo en 2016. En marzo, la mitad se oponía a que las bases británicas se usaran para atacar Irán, frente a un 30% que lo apoyaba.

En un sondeo realizado entre junio y julio, el 74 % consideraba que Estados Unidos se había convertido con Trump en un lugar peor, y en agosto apenas el 13 % de los británicos tenía una opinión favorable del presidente estadounidense.

El sospechoso habitual

Por su parte, la embajada iraní en Londres rechazó "categóricamente" y condenó "enérgicamente" lo que calificó de especulaciones "infundadas y malintencionadas" sobre la implicación de Irán en el incidente, y advirtió de que solo sirven para alimentar la "propaganda de la iranofobia" en el Reino Unido.

La semana pasada, en la Asamblea General de la ONU, el ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, ya había advertido a su homólogo iraní, Abás Araqchi, de que el Reino Unido no toleraría "intimidaciones, amenazas ni actividades hostiles" en su suelo.

El ministro de Exteriores británico, Ed Miliband. Isabel Infantes Reuters

Dicho esto, lo cierto es que las sospechas sobre Irán tienen un cierto fundamento.

En octubre de 2025, el director general del MI5, Ken McCallum, cifró en más de veinte las conspiraciones potencialmente letales respaldadas por Teherán en un solo año, y en marzo el Gobierno británico informó de que los casos de seguridad nacional relacionados con estados hostiles habían crecido un 50% en el segundo semestre de 2025.

En consecuencia, el Reino Unido elevó en abril su nivel de alerta terrorista al segundo más alto tras una serie de incidentes antisemitas en el norte de Londres. Según los servicios de seguridad británicos, intermediarios vinculados a Irán habrían estado detrás de una serie de incendios y ataques, muchos de ellos contra la comunidad judía.

No deja de llamar la atención que la reacción estadounidense no fuera tan contundente cuando era Rusia quien estaba de por medio.

En marzo de 2024, el grupo Wagner reclutó a través de un joven británico a los autores del incendio de un almacén del este de Londres con material para Ucrania; sus cabecillas fueron los primeros condenados bajo la nueva Ley de Seguridad Nacional.

En mayo de 2025. ardieron la casa y un antiguo coche de Starmer, y dos de los acusados fueron condenados el pasado junio. La BBC encontró indicios que señalaban como instigador a un joven diplomático ruso, aunque la policía no ha podido probarlo. Es exactamente el tipo de intromisión que Taylor no descarta ahora en Fairford.

Esta permisividad con Moscú y su propia "guerra híbrida" es una constante de la Administración estadounidense. Cuando 19 drones rusos violaron el espacio aéreo polaco en septiembre de 2025 y Varsovia invocó el artículo 4 de la OTAN, el presidente estadounidense se limitó a comentar: "Pudo haber sido un error".

Al día siguiente, el primer ministro polaco, Donald Tusk, le contestó públicamente: "A nosotros también nos gustaría que el ataque con drones contra Polonia hubiera sido un error. Pero no lo fue. Y lo sabemos".