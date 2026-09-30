El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión con el gobernador de la región de Kaliningrado , Alexei Besprozvannykh, el pasado marzo en Moscú. Reuters

Rusia amenaza en una carta a la OTAN con usar armas nucleares si la alianza intenta aislar el enclave de Kaliningrado

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LO ESENCIAL Las claves Rusia ha amenazado a la OTAN con el uso de armas nucleares si la alianza intenta aislar el enclave estratégico de Kaliningrado. La advertencia rusa se produce tras ejercicios militares de Lituania y la OTAN en el Báltico, aumentando la tensión en la región. Kaliningrado alberga la Flota del Báltico, defensas antiaéreas avanzadas y misiles capaces de portar cabezas nucleares. Rusia considera objetivos militares legítimos las fábricas en Europa que produzcan armas para Ucrania, según la portavoz Maria Zakharova.

Rusia ha amenazado a la OTAN, a través de una carta, con usar armas nucleares si la alianza intenta aislar Kaliningrado.

Una advertencia ha sido confirmada por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien ha defendido, no obstante, que no existe ninguna amenaza inminente para los aliados por parte de Moscú.

Rutte subraya que, pese a esta misiva, la evaluación de la amenaza que representa Rusia "no ha variado con respecto a hace tres semanas, tres meses y un año".

Han sido unos ejercicios militares de Lituania y la OTAN en el Báltico los que han desatado la reacción rusa.

Moscú ha advertido que está dispuesto a emplear "todo su arsenal" para defender Kaliningrado.

Este territorio, situado precisamente en el mar Báltico, entre Polonia y Lituania, es un enclave estratégico ruso.

Con una extensión de poco más de 15.000 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 500.000 habitantes en su capital homónima, la región perteneció históricamente a Prusia Oriental bajo el nombre de Königsberg hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue anexionada por la Unión Soviética en 1945.

La situación del Corredor de Suwalki, entre Polonia, Lituania, Bielorrusia y Kaliningrado (Rusia). EE.

Tras el colapso soviético y la posterior integración de Polonia y los países bálticos en la Alianza Atlántica, la zona se convirtió en uno de los puntos geopolíticos más militarizados de Europa. Moscú mantiene en el enclave una fuerte presencia permanente que incluye la sede de la Flota del Báltico, defensas antiaéreas avanzadas y sistemas de misiles capaces de albergar cabezas nucleares.

La relevancia de Kaliningrado se acentúa por su proximidad geográfica al denominado corredor de Suwalki, una estrecha franja fronteriza de apenas 80 kilómetros entre Polonia y Lituania.

Este paso terrestre representa la única conexión por tierra entre Estonia, Letonia y Lituania y el resto de los aliados de la OTAN, encajonado directamente entre la provincia rusa y Bielorrusia.

Para la OTAN este istmo representa un punto crítico de vulnerabilidad, ante el riesgo potencial de que una acción militar combinada busque aislar de manera efectiva a los países bálticos en un eventual escenario de conflicto.

"Si Rusia quisiera actuar contra Finlandia, alguno de los países bálticos, Polonia o cualquier otro país de la OTAN, lo haría tras un aumento de su presencia militar", subrayó este miércoles Rutte, quien subrayó que Estados Unidos seguirá participando en la defensa de Europa por medios convencionales y nucleares.

Las fábricas de armas para Ucrania

Además del asunto de Kaliningrado, Moscú ha advertido también este miércoles de que las fábricas en Europa que producen armas para Ucrania son objetivos militares legítimos y potenciales para Rusia.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova, declaró en rueda de prensa que los países europeos estaban directamente implicados en el conflicto a través de su apoyo militar a Ucrania, una actividad que "retrasa el fin de la guerra".

"Las fábricas de armas en países europeos que producen armamento para Ucrania son objetivos militares potenciales para Rusia, y no se debe dar por sentado que las fábricas militares fuera del territorio ucraniano que producen armas para el régimen de Kiev estarán a salvo", declaró Zakharova, preguntada por la disposición de Polonia a albergar una fábrica que produciría misiles interceptores Patriot para Ucrania.

"Los países europeos están directamente involucrados en el conflicto ucraniano", añadió.