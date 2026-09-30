Burnham declara que el Brexit hizo "más daño que bien" y no descarta que el Reino Unido regrese a la Unión Europea

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LO ESENCIAL Las claves El primer ministro británico Andy Burnham declaró que el Brexit ha causado "más daño que bien" al Reino Unido. Burnham afirmó que su gobierno analizará todas las opciones respecto a la relación con la UE, incluyendo un posible reingreso al bloque. El Ejecutivo laborista presentará propuestas para mejorar los lazos con la UE en la próxima cumbre bilateral a finales de año. Las encuestas muestran que el 52% de los británicos apoya solicitar el reingreso en la UE, aunque un 59% prefiere solo reforzar la relación sin regresar al bloque.

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó este miércoles que su Gobierno analizará "todas las opciones" sobre la relación con la Unión Europea (UE), y no descartó "ir hasta el final" y plantear el reingreso del Reino Unido en el bloque comunitario.



Burnham hizo estas declaraciones en una entrevista con la BBC después de declarar el martes ante el congreso anual del Partido Laborista que el Brexit -salida británica de la UE- "hizo más daño que bien".



También dijo a las bases que su Ejecutivo preparará en los próximos meses propuestas para avanzar en la relación con los Veintisiete, que podría presentar en la segunda cumbre bilateral entre las dos partes prevista para finales de año, tras una primera celebrada en Londres en mayo de 2025.

El primer ministro aseguró a la BBC que analizará los "pros y contras" de todas las alternativas, entre ellas mantener el estado actual, una posible adhesión a la unión aduanera o al mercado único y el retorno al club europeo.



Burnham explicó que no quiere dejar el asunto "en el aire" y prefiere aclarar "hacia dónde queremos que vaya el Reino Unido en la próxima década".



El programa electoral con el que los laboristas llegaron al poder en julio de 2024 descarta la incorporación al mercado único y a la unión aduanera, por lo que en principio cualquier cambio fundamental tendría que someterse a votación en las próximas elecciones.

La opción de regresar a la UE cuenta con el apoyo de buena parte del Partido Laborista, el Liberal Demócrata y el Partido Nacional Escocés (SNP), entre otros, mientras que se oponen el Partido Conservador y el populista Reform UK.



Las últimas encuestas apuntan a un cambio en la opinión pública, con una mayoría en torno al 52 % favorable a solicitar el reingreso, si bien el respaldo es aún mayor, del 59 %, a fomentar una relación más estrecha sin volver al bloque.