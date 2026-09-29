La UE redobla la presión sobre Sánchez para acelerar la devolución de "todos" los migrantes que quedan en Ceuta

El PPE critica la tardanza del Gobierno español en solicitar ayuda a la UE y condena la regularización masiva de migrantes por generar un efecto llamada.

El Partido Popular Europeo plantea que se permita suspender el derecho de asilo en casos de ataques migratorios y acusa a Marruecos de responsabilidad en la crisis.

Bruselas apoya cualquier medida del Gobierno de Sánchez para acelerar los retornos y trabaja en un mecanismo de emergencia para facilitar deportaciones ante ataques migratorios.

La UE y la Comisión Europea presionan a España para acelerar la devolución de todos los migrantes que permanecen en Ceuta tras la crisis migratoria de julio.

Los Gobiernos de la UE y la Comisión de Ursula von der Leyen redoblan la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para que tome todas las medidas necesarias con un objetivo concreto: acelerar el retorno a Marruecos de "todos" los migrantes que aún permanecen en Ceuta tras la avalancha de los días 30 y 31 de julio, considerada un auténtico "test de estrés" para la protección de las fronteras de la Unión.

El comisario de Interior y Migración, el austríaco Magnus Brunner, ha reiterado este martes que la prioridad para los Estados miembros es que todos los migrantes que siguen en la ciudad autónoma cuando están a punto de cumplirse dos meses de la crisis sean deportados. Y ha dejado claro que el Ejecutivo comunitario está dispuesto a respaldar cualquier medida que adopte el Gobierno de Sánchez para acelerar los retornos.

El nuevo aviso de Bruselas llega el mismo día en que el Consejo de Ministros ha aplazado la aprobación de la reforma de la legislación española destinada a acortar los plazos de retorno, que inicialmente estaba prevista para este martes.

"La principal expectativa de la Unión Europea, también de nosotros como Comisión, es que todo el mundo sea devuelto. Así que cualquier cosa que podamos hacer para apoyar a España, lo haremos. Creo que es realmente importante", ha dicho Brunner en una rueda de prensa.

"En cuanto a los detalles (de la reforma legal española), veremos cómo funciona. Pero apoyamos todo lo que haga el Gobierno español para devolver a todas las personas que se encuentran ilegalmente en Ceuta", ha insistido el comisario de Interior.

En paralelo, la Comisión Europea trabaja en un nuevo mecanismo de emergencia a nivel de la UE cuyo objetivo es precisamente facilitar las deportaciones en caso de ataques migratorios como el que ha sufrido Ceuta, aunque Brunner no ha dado demasiados detalles sobre el contenido concreto de esta reforma legal ni sobre los plazos.

"Europa necesita disponer de los medios para proteger sus fronteras en todo momento, especialmente, por supuesto, en escenarios en los que los movimientos masivos sean provocados y también, en ocasiones, instrumentalizados contra la Unión Europea", ha explicado Brunner.

"Por supuesto, siempre respetaremos nuestros valores y también los derechos fundamentales, esto es innegociable. Pero nunca transigiremos en la protección de nuestras fronteras europeas", ha explicado Brunner.

La propuesta en la que trabaja Bruselas se discutirá por primera vez en la reunión de ministros del Interior de la UE que se celebra este jueves en Luxemburgo, dominada por la crisis de Ceuta.

"Todo lo ocurrido durante esas 48 horas y después fue, en realidad, una especie de prueba de resistencia para la Unión Europea, y creo que superamos esta prueba. Pero, por supuesto, no podemos ni vamos a volver a la normalidad", ha dicho Brunner.

Además de la reforma legal para acelerar las devoluciones, el comisario de Interior ha anunciado que en las próximas semanas propondrá reforzar el mandato de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), para que tenga un mayor papel en las deportaciones, así como crear un mecanismo de alerta rápida para prevenir ataques migratorios como el de Ceuta.

Suspender el asilo

Por su parte, el Partido Popular Europeo (PPE), al que pertenecen tanto Von der Leyen como Brunner, ha aprobado en su asamblea política de Toulouse una resolución dedicada a Ceuta en la que defiende que la reforma legal que prepara Bruselas debería permitir suspender el derecho de asilo en los casos de ataques migratorios.

"En situaciones excepcionales claramente definidas, los Estados miembros deberían tener la posibilidad de suspender temporalmente las solicitudes de asilo de las personas recién llegadas, al tiempo que proceden al rápido retorno de aquellas que no tengan derecho a permanecer", dice la resolución.

El PPE acusa además a Marruecos de ser "responsable" de la crisis migratoria y al Ejecutivo español de "fracasar" a la hora de resolverla, entre otras cosas por su tardanza en solicitar ayuda a la UE.

"Condenamos enérgicamente la agresión contra territorio europeo. Las autoridades marroquíes son responsables, ya sea por acción u omisión, puesto que la invasión procedió de su territorio, y condenamos firmemente el tráfico y la trata de migrantes como actos delictivos. Estos hechos constituyen una guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro", dice la resolución.

"Subrayamos que la ciudad española de Ceuta es territorio de la UE y que la violación de sus fronteras constituye una violación de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Recordamos la inviolabilidad de la soberanía y la integridad territorial de los Estados miembros de la UE, que son no negociables".

"La vulneración de este principio del Derecho internacional socava la necesaria buena cooperación entre la UE y sus vecinos. Rechazamos las infundadas reivindicaciones de soberanía de Marruecos sobre los territorios españoles del norte de África", dice la resolución.

El PPE "condena" también la regularización masiva de migrantes aprobada por el Gobierno de Sánchez por considerar que ha generado un "efecto llamada" para la migración masiva.

"Siguen sin respuesta muchas preguntas: el número de entradas y retornos, las razones del retraso a la hora de solicitar asistencia de la UE, la inacción de las fuerzas de seguridad marroquíes en el momento de la entrada masiva e irregular y un calendario para garantizar que todas las personas que entraron ilegalmente sean devueltas a Marruecos".

"La crisis de Ceuta y el fracaso del Gobierno español a la hora de ofrecer una respuesta adecuada y rápida ponen de manifiesto la necesidad de mejorar y reforzar un sistema europeo de alerta temprana", concluye la resolución del PPE.