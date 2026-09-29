Los 27 enfrían el proyecto de Von der Leyen de un 'artículo 4 europeo' alternativo a la OTAN para los ataques híbridos rusos

La preocupación aumenta en la UE por posibles ataques híbridos de Rusia, mientras se destaca la importancia de la unidad y el refuerzo de la inteligencia europea.

Algunos países temen duplicar estructuras ya existentes en la OTAN y exigen que cualquier nuevo mecanismo sea complementario, no alternativo.

La iniciativa busca coordinar respuestas europeas a amenazas que no alcancen el umbral de guerra abierta, sin depender de la OTAN o de EEUU.

Los ministros de Defensa de la UE han recibido con escepticismo la propuesta de Von der Leyen de crear un 'artículo 4 europeo' para responder a ataques híbridos rusos.

Los ministros de Defensa de los Veintisiete han acogido este lunes con frialdad la propuesta de Ursula von der Leyen de crear un nuevo "protocolo de seguridad de emergencia", un artículo 4 europeo alternativo al de la OTAN, para coordinar una respuesta "más firme" a los ataques híbridos que Rusia está intensificando contra Europa.

Von der Leyen planteó este artículo 4 europeo en su discurso sobre el estado de la Unión del pasado 6 de septiembre como una de las piezas centrales para avanzar hacia la independencia europea en materia de Defensa, en un momento en que Donald Trump parece haberse desentendido de la seguridad de Ucrania y del continente en general.

La idea es que los países de la UE puedan coordinar una respuesta al margen de EEUU y de la OTAN frente a acciones que se mantienen por debajo del umbral de una guerra abierta. En ese caso, la respuesta quedaría cubierta por la cláusula de defensa mutua, el artículo 42.7 del Tratado.

El debate cobra especial urgencia en Bruselas después de que varios Gobiernos, entre ellos los de Francia y Dinamarca, hayan alertado en las últimas semanas de que Vladímir Putin sopesa intensificar los ataques híbridos contra la UE -el episodio más grave hasta ahora fue el atentado fallido en el aeropuerto de Leipzig-, sin descartar siquiera una escalada hasta un ataque convencional en territorio europeo.

Sin embargo, los ministros de Defensa se han mostrado escépticos sobre la utilidad de este nuevo protocolo de seguridad y han alertado del riesgo de duplicar esfuerzos con las estructuras que ya existen en la Alianza Atlántica, según ha desvelado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, al término de la reunión.

"Muchos decían que necesitan saber en qué consiste, para poder determinar si lo apoyan o no. Por tanto, necesitamos dar respuestas concretas a los Estados miembros y trabajar estrechamente con ellos. No se trata de plantear algo que posiblemente no estén de acuerdo en respaldar, pero ahora mismo es demasiado pronto para saberlo", ha explicado Kallas.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, durante la rueda de prensa de este lunes en Bruselas Unión Europea

"Algunos decían que necesitamos algún tipo de mecanismo para todo aquello que quede por debajo del umbral de una agresión armada, que es lo que contempla el artículo 42.7, y también el artículo 5. Pero muchos insistieron en que tiene que ser absolutamente complementario a la OTAN. No vamos a crear nada adicional, sino que esto tiene que funcionar de la mano de la OTAN", ha apuntado.

Sin entrar a criticar directamente la reunión que mantuvo este fin de semana el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, -la primera a este nivel desde 2022- la jefa de la diplomacia de la UE ha enfatizado que el encuentro fallido -que acabó con burlas de Lavrov sobre su interlocutor- demuestra que Rusia no quiere dialogar.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la reunión de este lunes en Bruselas Unión Europea

"Lo interesante, o lo importante, es que hay muchos países fuera de Europa que dicen que hay que hablar con los rusos y entonces habrá un resultado. Pero estas conversaciones demuestran que Rusia realmente no está interesada en absoluto en la paz", sostiene Kallas.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado también su "preocupación" porque "cada día se están incrementando las agresiones híbridas de todo tipo en distintos lugares y en distintos países de la UE", con el objetivo de erosionar el apoyo a Ucrania, y ha reivindicado el papel de las tropas españolas desplegadas en el flanco Este.

Robles sostiene que los países europeos deben mantenerse "muy unidos" y reforzar los servicios de inteligencia para prevenir y hacer frente a estos ataques. "Somos conscientes de que es un riesgo para la UE y de que hay que ir implementando medidas, evidentemente con la máxima prudencia y con la máxima discreción", ha dicho al ser preguntada por la propuesta de Von der Leyen.

En su discurso del estado de la Unión, la presidenta de la Comisión defendió que "necesitamos alcanzar urgentemente un consenso sobre cómo responder a determinados incidentes: los que no llegan a constituir una agresión armada, pero suponen una clara amenaza para nuestra seguridad nacional".

"En otras palabras, un mecanismo para flanquear el artículo 4 de la OTAN. Creo que ha llegado el momento de que Europa adopte su propio artículo 4, o un protocolo de seguridad de emergencia. Que al ser activado por un Estado miembro, haga que todos los Estados miembros se reúnan, para coordinar una respuesta europea, para impedir una nueva escalada y para mitigar el impacto", defendió Von der Leyen.

El artículo 4 de la Alianza Atlántica obliga a celebrar consultas cuando la seguridad de un aliado se ve amenazada. Desde la creación de la OTAN, se ha invocado en nueve ocasiones, las tres últimas en respuesta a ataques híbridos rusos desde el estallido de la guerra de Ucrania en 2022.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró la semana pasada en Washington que la activación de este mecanismo -pese a la menor implicación de EEUU- siempre se ha traducido en medidas concretas, aunque muchas de ellas no hayan trascendido públicamente.

"Cuando se trata de amenazas híbridas, permítanme asegurarles que tenemos todas las opciones de respuesta que necesitamos. Algunas de ellas no las verán porque sencillamente no son públicas, y no siempre serán respuestas simétricas o equivalentes. En ocasiones serán simétricas y, en otras, asimétricas", aseguró Rutte.