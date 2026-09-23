Trump se reconcilia con la OTAN a cambio de ganar dos bases más en Groenlandia y extender su Cúpula Dorada

Groenlandia seguirá formando parte de la OTAN, incluso si ejerce su derecho a independizarse de Dinamarca, reforzando así la presencia de la alianza en el Ártico.

El acuerdo permite a EE.UU. ampliar la base de Pituffik y extender su escudo antimisiles, además de incluir la obligación de respetar el modo de vida groenlandés.

Trump renuncia a la anexión de Groenlandia a cambio de reabrir dos bases militares y la posibilidad de crear nuevas zonas de defensa con autorización danesa.

Estados Unidos reconoce la soberanía danesa sobre Groenlandia y el derecho a la autodeterminación de su pueblo en un nuevo acuerdo de seguridad.

"Es un día histórico. Ahora podemos relajarnos", celebró este martes desde la azotea del edificio de la misión danesa ante la ONU en Nueva York el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen. "Así que creo que en realidad saldremos a tomarnos una cerveza fría", zanjó la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

Fue su forma de celebrar el reconocimiento de la soberanía danesa sobre la isla del Ártico y el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés por parte de Estados Unidos, dos aspectos incluidos en el nuevo acuerdo de seguridad firmado este martes en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El presidente Donald Trump acababa de desprenderse de la idea de arrancar a Dinamarca la soberanía de Groenlandia, una amenaza que, para desconsuelo de daneses, groenlandeses y aliados de la OTAN, en general, formuló durante meses bajo la premisa de que sólo Estados Unidos podía garantizar la seguridad de la isla.

A cambio de renunciar a la anexión, el inquilino de la Casa Blanca se conformó con agilizar la reapertura de las bases militares de Narsarsuaq y Mestersvig, que permanecían inutilizadas desde el final de la Guerra Fría, así como con dejar la puerta abierta a crear "zonas de defensa adicionales" con el consentimiento de Copenhague y Nuuk.

Ubicada en el sur de Groenlandia, la aldea de Narsarsuaq albergó en el pasado Bluie West 1, una gran base militar estadounidense operativa entre 1941 y 1958. En Mestersvig, situada en la costa este de la isla, permanece desplegada en la actualidad la Patrulla Canina Sirius, una unidad de élite de las fuerzas especiales danesas.

Hasta la fecha, el Pentágono sólo mantenía operativa la base espacial de Pituffik, conocida en el pasado como Thule. En virtud del acuerdo, el Pentágono recibe la "autorización para modernizar y ampliar sus operaciones" en este emplazamiento, que acoge a unos 150 soldados estadounidenses.

Estados Unidos podrá extender, asimismo, su proyecto de Cúpula Dorada hacia el Ártico, aunque la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, puntualizó este martes durante su comparecencia conjunta con Nielsen que la Administración Trump todavía no había definido "claramente" cómo llevará hasta la isla el escudo antimisiles.

Donald Trump posa tras firmar el acuerdo sobre la seguridad de Groenlandia. Kylie Cooper Reuters

"Es un acuerdo profundamente arraigado en la OTAN. Con ello, también nos comprometemos mutuamente a formar parte de la alianza", constató la líder danesa, sabedora de que los tres acababan de respaldar "una mayor implicación" de la OTAN en el Ártico, "en particular en lo relativo a la planificación, presencia, ejercicios y recogida conjunta de información de inteligencia".

Además, el acuerdo obliga a Groenlandia a seguir formando parte de la OTAN aunque ejerza su derecho a la autodeterminación para independizarse de Dinamarca, un escenario más que posible en el medio plazo.

"Este acuerdo, junto con el creciente papel de la OTAN en la protección de esta región vital, refuerza nuestra seguridad colectiva y respalda un futuro más seguro y estable para todos nosotros", escribió en X el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien Trump fijó en enero el "marco de un futuro acuerdo" para la isla.

"Los estadounidenses comenzaron en un punto muy distinto del lugar donde hemos terminado", reconoció, por su parte, el jefe de la diplomacia danesa, Lars Løkke Rasmussen, quien reconoció que "si se hubiera hecho una traducción literal de las declaraciones más maximalistas del presidente en Truth Social, jamás se habría podido cerrar un acuerdo".

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen. Mads Claus Rasmussen Reuters

"Estoy plenamente satisfecho", insistió el propio Nielsen, que consiguió arrancar a Estados Unidos el compromiso de adjudicar "en la medida de lo posible" a proveedores locales "todos los contratos comerciales" para desarrollar "los proyectos de construcción y desmantelamiento de las zonas de defensa en Groenlandia".

"Nos hemos asegurado de que se respete el modo de vida de Groenlandia", apuntó en rueda de prensa el primer ministro groenlandés, que hacía referencia a otra cláusula del acuerdo según la cual Estados Unidos estaba obligado a "respetar la sociedad groenlandesa y el modo de vida groenlandés" en el desarrollo de sus actividades militares en la isla.

En realidad, el grueso del acuerdo firmado este martes ya figuraba en el pacto que las partes alcanzaron en 1951. Además de permitir que Estados Unidos aumente su presencia militar y establezca dos nuevas bases, la otra gran novedad, como se esforzó por explicar Frederiksen, es que los submarinos ahora también podrán navegar sumergidos en aguas territoriales.

Preguntada sobre si había algo en este acuerdo que Trump no pudiera haber conseguido con el marco que ya existía desde 1951, la primera ministra danesa tiró una vez más de diplomacia y se limitó a responder que "se trata de un acuerdo que se construye sobre la base del pacto de 1951, y ese es el proceso que hemos elegido junto con los estadounidenses".

Este acuerdo no caduca y sólo podrá modificarse por mutuo consentimiento de conformidad con el artículo XIII del Acuerdo de Defensa de 1951. "Consideramos razonable que no tuviese una fecha de finalización", subrayó Frederiksen. "Tampoco la hay cuando suscribimos acuerdos con otros socios".