La UE retira a los oligarcas rusos Usmanov y Fridman de su lista negra de sanciones pese a la oposición de Ucrania

La decisión fue tomada pese a la fuerte oposición de Ucrania y Letonia, y revela divisiones internas en la UE sobre el mantenimiento de sanciones contra Rusia.

El levantamiento de sanciones incluye la descongelación de activos y la retirada de la prohibición de entrada en la UE para ambos oligarcas.

Francia y Luxemburgo impulsaron la salida de Usmanov y Fridman, respectivamente, por motivos de seguridad nacional y litigios por activos congelados.

La UE ha retirado a los oligarcas rusos Alisher Usmanov y Mikhail Fridman de su lista negra de sanciones tras intensas negociaciones.

Tras varios días de negociaciones agónicas, los países de la Unión Europea han alcanzado este martes un acuerdo unánime para prorrogar la lista negra de alrededor de 3.000 dirigentes y organismos rusos sancionados por su papel en la guerra de agresión contra Ucrania, pero retirando de ella a dos destacados oligarcas: Alisher Usmanov y Mikhail Fridman.

La salida de Usmanov se produce a petición de Francia, que alegó motivos de seguridad nacional en el marco de las negociaciones con Azerbaiyán para liberar a varios ciudadanos franceses detenidos en ese país.

Por su parte, Luxemburgo aprovechó el precedente para exigir sacar también de la lista negra a Fridman, con quien mantiene un litigio por sus activos congelados, en el que el oligarca reclama unos 16.000 millones de dólares.

Con el acuerdo alcanzado este martes, la UE levantará la congelación de los activos de Usmanov y Fridman, así como la prohibición de entrada en territorio comunitario que pesaba sobre ambos.

Los Veintisiete han adoptado esta decisión en contra de la opinión del Gobierno de Volodímir Zelenski, que se oponía a cualquier relajación de las sanciones en plena escalada de los ataques de Moscú contra Ucrania.

"La decisión de retirar de la lista a Usmanov y Fridman es vergonzosa e injustificable. Moscú está celebrando porque obtuvo lo que quería: una sensación de impunidad, la humillación de la UE y la división entre los europeos", ha escrito en su cuenta de X el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha.

Letonia se ha opuesto hasta el último minuto a sacar a Usmanov y Fridman de la lista negra, haciendo suyos los argumentos de Kiev. Pero su veto amenazaba con bloquear la prórroga de las sanciones contra los otros 3.000 dirigentes y organismos rusos, entre ellos el propio Vladímir Putin.

El pulso ha dejado al descubierto las divisiones que empiezan a aflorar en la UE sobre hasta dónde y durante cuánto tiempo mantener las sanciones contra Rusia, mientras la guerra entra en su quinto año.

Hace apenas dos meses se produjo un choque similar que acabó con la aprobación de un vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia descafeinado, después de que Grecia se atrincherara contra unas medidas que habrían afectado al transporte de gas natural licuado ruso hacia países no pertenecientes a la UE.

Usmanov fue incluido en la lista negra de la UE el 28 de febrero de 2022, nada más estallar la guerra, con el argumento de que "ha sido testaferro del presidente Putin y ha resuelto sus problemas empresariales", y por haber prestado activamente "apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización del este de Ucrania".

Por su parte, Fridman fue sancionado el 22 de marzo de 2024 acusado de ser "uno de los principales financieros de Rusia y facilitador del círculo más estrecho de Putin".

"Prestó activamente apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se benefició de ellos. También apoyó acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania", señala la decisión publicada en el Diario Oficial de la UE.