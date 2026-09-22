Dinamarca y Groenlandia firman con EEUU el nuevo acuerdo de defensa para la isla y ponen fin a la presión de Trump

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Las claves Generado con IA Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia han firmado un nuevo acuerdo de defensa para la isla ártica en el marco de la Asamblea General de la ONU. El acuerdo garantiza la soberanía de Dinamarca y el derecho de Groenlandia a la autodeterminación, según destacaron sus líderes. El pacto permite a EE.UU. aumentar su presencia militar en Groenlandia, reabriendo bases como la de Narsarsuaq y expandiendo operaciones en otras ubicaciones clave. El acuerdo disipa los temores de una posible anexión de Groenlandia por parte de EE.UU., cumpliendo demandas danesas y groenlandesas sobre la protección de su soberanía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, firmaron este martes en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York el nuevo acuerdo de seguridad para la isla del Ártico.

"El acuerdo respeta la soberanía de Dinamarca y el derecho de Groenlandia a la autodeterminación", aclaró en su turno de palabra la líder socialdemócrata danesa, observada desde la primera fila de la sala por el secretario de Estado, Marco Rubio, y los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y Groenlandia, Múte B. Egede.

El pasado viernes, Trump anunciaba a través de Truth Social que había sellado un pacto con Copenhague y Nuuk para mantener "el control permanente" sobre la seguridad de Groenlandia. Los gobiernos de Frederiksen y Nielsen confirmaron haber alcanzado un principio de acuerdo para reforzar la defensa de la isla autónoma bajo soberanía danesa.

No trascendió entonces el contenido del pacto, pero las partes ofrecieron valoraciones contradictorias. Trump y su entorno vendieron que el pacto colmaba las expectativas del inquilino de la Casa Blanca, obsesionado con anexionar la isla.

Desde Copenhague y Nuuk, en cambio, aseguraron que el texto respetaba la soberanía de Dinamarca y el derecho de Groenlandia a la autodeterminación, dos líneas rojas que Frederiksen confirmó durante su intervención.

Finalmente, Trump consigue aumentar su presencia militar en la isla del Ártico. Además de la base espacial de Pituffik, el Pentágono reabrirá la base aérea de Narsarsuaq, utilizada en la Guerra Fría, y otra en Mestersvig, que opera en la actualidad la Patrulla Canina Sirius, una unidad de élite de las fuerzas especiales danesas.

"Ningún adversario de Estados Unidos podrá jamás volver a establecer una presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones sensibles allí sin nuestra aprobación expresa por escrito", presumió Trump minutos antes desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU.

El mandatario republicano reiteró este mismo martes que el Ejército de Estados Unidos pondrá en marcha "de inmediato el proceso para desarrollar una importante presencia militar en las ubicaciones adecuadas".

A falta de conocer el contenido, el acuerdo concede a Trump una victoria de la que poder presumir en la antesala de las elecciones de mitad de mandato, y aleja al mismo tiempo los temores de daneses, groenlandeses y europeos de que Estados Unidos intentara anexionar Groenlandia.

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